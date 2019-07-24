Где искать метеориты на Алтае и что они могут рассказать

24 июля 1790 года ученые впервые зафиксировали падение метеорита на Землю. Космические тела падали значительно раньше этого открытия, но в них просто не верили. О том, что может рассказать «камень с неба» — в материале altapress.ru.

Что такое метеорит

Люди привыкли называть метеоритом очень многое. Но на самом деле — это всего лишь «космические камни» разного происхождения и размеров.

Большинство из них — это куски других, более крупных небесных тел, которые по какой-то причине от них откололись. Так же их происхождение может быть связанно с кометами или другими астероидами. Некоторые прилетают с Луны или ближайших планет.

Одни являются каменными, в то время как другие железными или железокаменными. Входя в атмосферу планет на высокой скорости, космические тела сгорают. В народе это явление называют «падающими звездами», а ученые именуют их метеорами.

Каждый день на Землю падает около 48 тонн метеоритного материала, пишет НАСА.

Космические камни, чей размер меньше футбольного поля разрушаются непосредственно в атмосфере Земли. Зачастую менее 5% добирается до нашей планеты. Найденные куски, как правило, размером с гальку или кулак.

Метеоритный дождь

Обычно в ночном небе можно увидеть несколько метеоров за час. Если их гораздо больше — это и есть метеоритный дождь. Некоторые из таких «осадков» земляне наблюдают ежегодно или хотя бы с определённой периодичностью. Например, когда наша планета проходит через след пыльных обломков, которые оставляют кометы оставленных кометой.

Метеорит. Астероид. Звезда СС0

Метеоритные дожди называют в честь звезд и созвездий, которые находятся рядом. Одно из самых известных — Персеиды. Ежегодно пик их активности приходится примерно на 12 августа.

Как найти метеорит

Надеяться на то, что после метеоритного дождя вы найдете его следы под ногами не стоит. К тому же, внешне тело, прибывшее из космоса, зачастую сложно отличить от земной породы. Если только вы не в песчаной или ледяной пустыне. Там темные метеориты легко различимы.

Исследуя найденные метеориты, ученые изучают историю Солнечной системы: возраст и состав различных планет и других небесных тел, их температуру внутри и на поверхности и многое другое.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Откуда берутся метеориты

Большинство из найденных на Земле происходят от разрушенных астероидов. Некоторые — долетают к нам с Марса или Луны. В теории «гости» с Меркурия или Венеры также могли бы добраться до Земли. Однако учеными таких находок зарегистрировано не было.

Для того чтобы определить происхождение исследователи обычно изучают фотографические наблюдения падения метеоритов — рассчитывают орбиты и проецируют их траектории обратно в пояс астероидов. Также им приходится сравнивать композиционные свойства метеоритов с различными классами астероидов. Так они узнают примерный возраст метеорита.

На данный момент на Земле обнаружено более 50 000 метеоритов. И все они, за редким исключением, связаны с астероидами. Оставшееся меньшинство —- с Марса и Луны.

Метеорит над Приамурьем. amur.info

Метеоритные удары в истории

При падении крупных метеоритов на Земле возникают ударные кратеры. На сегодняшний день ученым известно о 190 таких кратерах.

Например 300-километровый кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан образовался от астероида, упавшего на Землю 65 миллионов лет назад. Падение способствовало вымиранию почти 75% морских и наземных животных того периода, в том числе динозавров.

Первым официально задокументированным метеоритом стал тот, что упал на юго-западе Франции 24 июля 1790 года, пишет National Geographic. Хотя даже тогда, в конце XVIII века ученые не могли поверить в это на 100%. Только в 1803 году, после метеоритного дождя в городке Эгле Французская академия наук согласилась с тем, что это возможно.

Метеориты продолжают падать, так в 2013 году мир поразил случай над российским городом Челябинском. Метеорит размером с дом вошел в атмосферу со скоростью больше 18 километров в секунду и взорвался на высоте чуть больше 20 километров над землей.

Ударная волна повредила здания на площади 518 кв. км. Более 1600 человек получили ранения.

Метеориты на Алтае

Первый зарегистрированный на Алтае метеорит упал 22 мая 1904 года в Бийске. Его назвали «Алтайским метеоритом», сообщают ученые Всероссийского геологического института.

С тех пор в разных районах Алтайского края находили космические объекты размером до нескольких десятков килограмм.

На Алтае каменные метеориты встречаются чаще, чем остальные. Из-за внешнего сходства с земными породами велика вероятность упустить внеземное открытие. Оплавленные камни, округлой формы покрыты черной коркой. Найти их велика вероятность в период сельскохозяйственных работ — в полях.