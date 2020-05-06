Где находится «Золотой край» и кто такие Белоглазая Чудь: легенды о Горном Алтае

По легенде, Алтай возник на месте, которое нашли олень, сокол и кедр. А в горах живет удивительный народ — Белоглазая Чудь. Какие еще легенды сложены об Алтае — в материале altapress.ru.

Легенда о создании Алтая

Однажды Бог решил создать на земле Золотой Край — обитель мира и счастья. Он призвал оленя, сокола и кедр и приказал каждому искать для себя лучшее место. Где сойдутся их пути, там и быть Золотому Краю.

Долго скакал по земле олень. Высоко поднимался в небо сокол. Глубоко уходил корнями в землю кедр. И, наконец, встретились они в горной стране, где всем троим было хорошо и вольно.

Там и возник Золотой Край, название которого — Алтай, что в переводе означает «золото».

Олень. pixabay.com

Легенда об озере Ая

В алтайской мифологии есть злой персонаж, которого зовут Дельбегень. Чаще всего это злой дух, иногда чудовище или великан-людоед. Вся цель его существования — приносить людям разные несчастья.

И вот однажды даже луна на небе не вытерпела издевательств Дельбегеня над людьми. Она спустилась с небес, придавила великана своей тяжестью, а потом подняла в небо и сбросила в Катунь.

На том месте, где ночное светило коснулось земли, осталась вмятина формой, как луна. Вмятина заполнилась водой, и появилось лунное озеро — Ая, которое действительно имеет форму полумесяца.

Озеро Ая. Евгения Родочинская

Легенда о Телецком озере

Название «Телецкое озеро» придумали русские. Вернее, они просто записали его по имени одного из племён, проживавших здесь — телесы, а озеро, соответственно, Телесское. Сами же алтайцы зовут его Алтын-Кёль, то есть «Золотое озеро».

Говорят, когда-то давно один охотник нашёл в тайге золотой самородок размером с лошадиную голову. Он очень радовался своему неожиданному богатству. Но вдруг случился засушливый год. Хлеб не уродился, скот погиб от бескормицы, а дичь ушла в другие леса. Золото оказалось никому не нужным. Никто не захотел дать за огромный самородок даже чашку пшена.

С досады охотник бросил бесполезную драгоценность в глубины озера, которое и стало с тех пор назваться «золотым».

Фотозарисовки о Телецком озере. altzapoved.ru

Легенда о Бие и Катуни

Давным-давно на Алтае жили в одном селении бедный парень Бий и девушка Катунь — дочь богатого бая Ба-бырхана. Полюбили молодые люди друг друга, но не захотел злой Ба-бырхан отдать дочь бедняку. И решили тогда влюбленные убежать. Дождались ночи и пустились в путь разными дорогами, чтобы сбить преследователей с пути, а о месте встречи договорились заранее.

Но спохватился Бабырхан, бросился в погоню, догнал молодых и велел дочери возвращаться. Заупрямилась Катунь, не захотела бросить любимого. Разозлился Бабырхан и превратил влюбленных в реки. Думал, что теперь-то уж не быть им вместе.

Но любовь оказалась сильнее: слились вместе Бий и Катунь, и потекла дальше великая река Обь, пишет kuzuk.ru.

Горный Алтай , река Катунь

Легенда о Чуди Белоглазой

Говорят, много сотен лет назад Горный Алтай населял народ Белоглазая Чудь. Жили они в ямах, которые выкапывали прямо в лесу, между деревьями. Там же прятали под землей несметные клады. Много было среди Чуди мастеров на все руки: и ремесла им давались, и серебро-золото они обрабатывали, и железо.

Но вот случилось странное дело: зацвело на Алтае новое дерево — белая береза. Белый царь решил с этим деревом войну затеять, но не понравилась Чуди такая идея.

Чтобы не правил Белый царь больше Чудью, отправился этот народ глубоко под землю. Ушли и проходы закрыли камнями, чтобы никак не удалось добраться до них царю. Входы эти и теперь можно найти в разных местах по Алтаю.

А чтобы во входы эти тайные никто не смог пробраться и найти Белую Чудь, оставили древние люди там магов-сторожей. Над шахтами Чуди сторожит ярко-красная змея-огневка, которая ядом брызжет во все стороны. Подойдешь к ней ближе, чем на пять метров — и не избежать страшной гибели.

Горный Алтай. Instagram Олега Хорохордина.

Говорят в народе, что Чудь ушла, но еще вернется со всеми подземными сокровищами. Случится это, когда придут на алтайскую землю люди из Беловодья и дадут народу большое знание, которое изменит весь окружающий нас мир, рассказывается на странице glexx.livejournal.com.

Племя Чудь является одним из самых загадочных явлений на территории нашей страны. Иногда Чудь сравнивают с племенем Майя американских индейцев. И те, и другие неожиданно бесследно исчезли, оставив после себя лишь воспоминания. В официальной истории термин «Чудь» считается древнерусским названием нескольких финно-угорских племен, сообщает beesona.ru.

Анна Карпова