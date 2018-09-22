Где недорого остановиться туристу в Барнауле?

В Барнауле один за другим стали открываться хостелы — бюджетные мини-гостиницы с номерами на нескольких человек и общими удобствами. Чтобы понять, что они собой представляют, мы посетили пятерку лучших хостелов по мнению популярного сервиса по бронированию booking.com .

5 место. Хостел «В центре».

Хостел находится в тихой части города вблизи студенческих общежитий и частной застройки. В основном специализируется на приеме организованных групп и сдаче мест студентам на постоянной основе. Одновременно здесь может проживать до 32 человек. Здесь есть 2 душевых кабины, 2 санузла и общая зона с телевизором и небольшой библиотекой. На карте России каждый посетитель может отметить место, откуда он прибыл.

Хостел «В центре» Хостел «В центре» Хостел «В центре» Хостел «В центре» Хостел «В центре» Хостел «В центре» Хостел «В центре»

Рейтинг booking.com: 8,8

Стоимость: от 350 рублей

Адрес: ул. Крупской, 145

4 место. Хостел «Travel»

Хостел «Travel» Хостел «Travel» Хостел «Travel» Хостел «Travel» Хостел «Travel» Хостел «Travel»

Самый маленький хостел из всех, попавших в список. Основным преимуществом является близость к вокзалу и невысокие цены. Имеются шестиместные номера для мужчин и женщин и смешанный номер на 4 человека.

Рейтинг booking.com: 9,3

Стоимость: от 400 рублей

Адрес: пр. Строителей, 24

3 место. Хостел «Прованс»

Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс» Хостел «Прованс»

Единственный в Барнауле хостел премиум-класса, отсюда — более высокие цены на проживание. Как интерьер, так и экстерьер выдержаны в едином стиле французского кантри. Всего здесь 5 номеров: по одному 6-, 4- и 3-местному и два 2-местных. В каждой комнате установлена система климат-контроля, имеются телевизор с поддержкой функции «Smart TV» и ортопедические матрасы. Общая зона совмещена с кухней, где помимо приготовления еды можно провести время за шахматами и настольными играми.

Рейтинг booking.com: 9,4

Стоимость: от 650 рублей

Адрес: пр. Строителей, 29

2 место. Хостел «Вагон»

Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон» Хостел «Вагон»

Хостел расположился в нескольких минутах ходьбы от главной улицы города — проспекта Ленина. Номера именуются в соответствии с названиями вагонов РЖД, где уровень комфорта варьируется от плацкарта до СВ, или же от 6-местных мужских и женских комнат до 2-местной с раздельными кроватями. Для удобства жильцов предусмотрены две ванные комнаты и общая зона отдыха с телевизором.

На ресепшне возможно приобрести средства личной гигиены и продукты питания. За дополнительную плату администрация хостела организует экскурсии. Приятным бонусом является стена, которую каждый желающий может украсить собственным транспортным билетом.

Рейтинг booking.com: 9,5

Стоимость: от 500 рублей

Адрес: ул. Союза Республик, 23

1 место. Хостел «Изба»

Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба» Хостел «Изба»

Хостел находится в старинном бревенчатом доме с камином в исторической части города. Оформление максимально приближено к домашней обстановке. Особой популярностью пользуется у байкеров и иностранных гостей, посещающих Барнаул по пути в Монголию. На выбор постояльцам предлагают 3 номера: 7-местные мужской и женский, а также семейный номер на двоих с двухспальной кроватью. В стоимость проживания входит угощение чаем на алтайских травах.

Рейтинг booking.com: 9,6

Стоимость: от 450 рублей

Адрес: ул. Интернациональная, 90 (кв. 2)

Артем Гусельников