Где недорого остановиться туристу в Барнауле?

5 место. Хостел «В центре».
Хостел находится в тихой части города вблизи студенческих общежитий и частной застройки. В основном специализируется на приеме организованных групп и сдаче мест студентам на постоянной основе. Одновременно здесь может проживать до 32 человек. Здесь есть 2 душевых кабины, 2 санузла и общая зона с телевизором и небольшой библиотекой. На карте России каждый посетитель может отметить место, откуда он прибыл.
Рейтинг booking.com: 8,8
Стоимость: от 350 рублей
Адрес: ул. Крупской, 145
4 место. Хостел «Travel»
Самый маленький хостел из всех, попавших в список. Основным преимуществом является близость к вокзалу и невысокие цены. Имеются шестиместные номера для мужчин и женщин и смешанный номер на 4 человека.
Рейтинг booking.com: 9,3
Стоимость: от 400 рублей
Адрес: пр. Строителей, 24
3 место. Хостел «Прованс»
Единственный в Барнауле хостел премиум-класса, отсюда — более высокие цены на проживание. Как интерьер, так и экстерьер выдержаны в едином стиле французского кантри. Всего здесь 5 номеров: по одному 6-, 4- и 3-местному и два 2-местных. В каждой комнате установлена система климат-контроля, имеются телевизор с поддержкой функции «Smart TV» и ортопедические матрасы. Общая зона совмещена с кухней, где помимо приготовления еды можно провести время за шахматами и настольными играми.
Рейтинг booking.com: 9,4
Стоимость: от 650 рублей
Адрес: пр. Строителей, 29
2 место. Хостел «Вагон»
Хостел расположился в нескольких минутах ходьбы от главной улицы города — проспекта Ленина. Номера именуются в соответствии с названиями вагонов РЖД, где уровень комфорта варьируется от плацкарта до СВ, или же от 6-местных мужских и женских комнат до 2-местной с раздельными кроватями. Для удобства жильцов предусмотрены две ванные комнаты и общая зона отдыха с телевизором.
На ресепшне возможно приобрести средства личной гигиены и продукты питания. За дополнительную плату администрация хостела организует экскурсии. Приятным бонусом является стена, которую каждый желающий может украсить собственным транспортным билетом.
Рейтинг booking.com: 9,5
Стоимость: от 500 рублей
Адрес: ул. Союза Республик, 23
1 место. Хостел «Изба»
Хостел находится в старинном бревенчатом доме с камином в исторической части города. Оформление максимально приближено к домашней обстановке. Особой популярностью пользуется у байкеров и иностранных гостей, посещающих Барнаул по пути в Монголию. На выбор постояльцам предлагают 3 номера: 7-местные мужской и женский, а также семейный номер на двоих с двухспальной кроватью. В стоимость проживания входит угощение чаем на алтайских травах.
Рейтинг booking.com: 9,6
Стоимость: от 450 рублей
Адрес: ул. Интернациональная, 90 (кв. 2)