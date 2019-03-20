Где отдохнуть на природе, не выезжая за пределы Барнаула

Находиться одновременно в городе и отдыхать в лесу? Все это возможно в бутик-отеле « Золотая подкова », который уютно расположился в нагорной части Барнаула в реликтовом лесу. Здесь есть все для комфортного отдыха и организации деловых встреч. Там можно провести время всей семьей, отдохнуть коллективом, сыграть пышную свадьбу или ярко отметить любой праздник. Из центра Барнаула до бутик-отеля можно добраться за несколько минут. Рассказываем, чем в обновленной «Золотой подкове» готовы удивлять гостей и почему отдохнуть стоит именно там.

Корпоративный отдых и тренинги

Бутик-отель работает более 10 лет, за это время он стал любимым местом отдыха многих жителей Алтайского края. С каждым годом в «Золотой подкове» воплощают новые идеи и вносят изменения для наибольшего комфорта гостей. Недавно дизайнеры обновили интерьер ресторана, теперь зал стал еще более светлым и уютным. Также в бутик-отеле расширили и дополнили меню ресторана. Одна из новинок — различные блюда на углях из мраморной говядины. Повара используют натуральное мясо алтайских производителей.

Бутик-отель расположен по адресу шоссе Ленточный бор, 31. Здесь он спрятан от посторонних глаз в хвойном лесу. Гостям гарантируют по-настоящему спокойный отдых и уединение. Если вы хотите провести деловую встречу, то можете быть уверены, что здесь вам не помешает шум автомобилей за окном или громкие разговоры за соседними столиками. В уютном ресторане можно обсудить важные вопросы и насладиться блюдами русской и европейской кухонь. К тому же завершить успешную сделку можно игрой в бильярд или отдыхом на природе в тени удобных беседок и величественных сосен.

Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин.

Первое, что чувствуешь, когда гуляешь по территории «Золотой подковы» — чистый воздух, который не сравнится с загазованностью некоторых районов краевой столицы. В лесу тишину нарушает только пение птиц, лучшего места для полноценного отдыха от шумной городской жизни и не придумаешь.

На территории бутика-отеля расположены несколько просторных банкетных залов различной вместимости. Там можно провести переговоры, подвести итоги работы или устроить корпоративное мероприятие.

Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин.

Кроме того, бутик-отель — отличное место для проведения оригинального тимбилдинга. На свежем воздухе в тени деревьев можно снять стресс от работы в офисе, улучшить отношения в коллективе и укрепить командный дух. А на ночь можно остаться в комфортном отеле. Для посетителей есть гостиничные номера различных категорий, в том числе люкс. Автомобили можно оставить на парковке.

Отдых с семьей и друзьями

На территории бутик-отеля можно весело провести время со своими друзьями и близкими. Стоит лишь на несколько минут оказаться в сосновом лесу вдали от звуков улиц, как почувствуешь, что настроение улучшается, появляется ощущение праздника. Для отдыха большой компанией можно арендовать беседку или один из банкетных залов.

Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин.

Также в «Золотой подкове» можно провести романтический вечер. В ресторане профессиональные повара порадуют гостей блюдами из экологически чистых продуктов. Посетителей приятно удивит их качество и разнообразие. Средний чек — 1100 рублей. Ресторан работает с 12.00 до 00.00 часов с понедельника по воскресенье. Есть возможность заранее забронировать столик на определенную дату или сделать это на месте. Продолжить вечер можно в одном из номеров отеля, в котором ничего не помешает настоящему отдыху. Приятный бонус — красивый вид из окна.

Большой популярностью пользуется и банный комплекс, расположенный в «Золотой подкове». Гости могут согреть себя и попариться в одной из русских бань. Очутившись в кедровой парилке один раз, захочется сделать поход в баню традицией. После этого отдохнуть и выпить чай можно будет на большой веранде.

Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин.

Многие любят продолжать водные процедуры в ванной-спа с подогревом, она находится рядом с баней на свежем воздухе. После этого подкрепиться можно блюдами, приготовленными на мангале. Также есть возможность сыграть в бильярд.

Свадьба вашей мечты

В бутик-отеле «Золотая подкова» можно с размахом сыграть свадьбу и воплотить в реальность любые желания. В ресторанном комплексе удобно разместятся многочисленные гости, стильный интерьер будет полностью соответствовать празднику.

В наши дни многие влюбленные выбирают выездную регистрацию и предпочитают провести церемонию на природе. На территории «Золотой подковы» есть несколько красивых лужаек, они отлично подойдут для торжественной церемонии. Кроме того, на свежем воздухе можно устроить фотосессию или фуршет под открытым небом. Затем праздник стоит продолжить в просторном банкетном зале.

После официальной части молодожены могут провести время в особом свадебном номере с отдельным входом и джакузи на втором этаже. У гостей праздника также есть возможность остановиться в одном из номеров отеля.

Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин. Бутик-отель «Золотая подкова» Дмитрий Лямзин.

Подробнее о бутик-отеле «Золотая подкова» можно узнать: на официальном сайте: z-podkova.ru.

по телефонам: +7 ( 3852) 55-45-77 , +7 ( 3852) 55-45-76 .

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