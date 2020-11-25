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25 ноября
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Жизнь

Где покататься на коньках в Барнауле

По данным на 24 ноября, в Барнауле залиты и работают восемь катков из 21. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Каток в парке
Каток в парке
Дарья Турова

Когда заработают все катки, пока не известно. Однако барнаульцы уже могут покататься на следующих площадках:

  • парк «Центральный» (Социалистический, 11)
  • парк «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275б)
  • стадион «Лабиринт» (ул. Юрина, 197)
  • парковка ТРЦ «Галактика» (пр-кт Строителей, 117)
  • база отдыха «Славное» (Широкая просека, 15),
  • «Льдинка» (ул.Энтузиастов, 12в)
  • Ледовый дворец «Динамо» (ул.Жасминная, 3)
  • «Динамо» в ТРЦ «Галактика».

На всех катках города организуют прокат коньков. В мэрии утверждают, что всего в прокате будет более 1500 пар коньков. Стоимость проката спортивного инвентаря осталась на уровне прошлого года.

Также к зимнему сезону начали готовить барнаульские лыжные базы.

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