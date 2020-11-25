Где покататься на коньках в Барнауле

Когда заработают все катки, пока не известно. Однако барнаульцы уже могут покататься на следующих площадках:
- парк «Центральный» (Социалистический, 11)
- парк «Эдельвейс» (ул. Юрина, 275б)
- стадион «Лабиринт» (ул. Юрина, 197)
- парковка ТРЦ «Галактика» (пр-кт Строителей, 117)
- база отдыха «Славное» (Широкая просека, 15),
- «Льдинка» (ул.Энтузиастов, 12в)
- Ледовый дворец «Динамо» (ул.Жасминная, 3)
- «Динамо» в ТРЦ «Галактика».
На всех катках города организуют прокат коньков. В мэрии утверждают, что всего в прокате будет более 1500 пар коньков. Стоимость проката спортивного инвентаря осталась на уровне прошлого года.
Также к зимнему сезону начали готовить барнаульские лыжные базы.