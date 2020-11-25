Где покататься на коньках в Барнауле

По данным на 24 ноября, в Барнауле залиты и работают восемь катков из 21. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Когда заработают все катки, пока не известно. Однако барнаульцы уже могут покататься на следующих площадках:

парк «Центральный» ( Социалистический , 11)

Социалистический 11) парк «Эдельвейс» ( ул. Юрина , 275б)

ул. Юрина 275б) стадион «Лабиринт» ( ул. Юрина , 197)

ул. Юрина 197) парковка ТРЦ «Галактика» ( пр-кт Строителей , 117)

пр-кт Строителей 117) база отдыха «Славное» ( Широкая просека , 15),

Широкая просека 15), «Льдинка» ( ул.Энтузиастов , 12в)

ул.Энтузиастов 12в) Ледовый дворец «Динамо» ( ул.Жасминная , 3)

ул.Жасминная 3) «Динамо» в ТРЦ «Галактика».

На всех катках города организуют прокат коньков. В мэрии утверждают, что всего в прокате будет более 1500 пар коньков. Стоимость проката спортивного инвентаря осталась на уровне прошлого года.

Также к зимнему сезону начали готовить барнаульские лыжные базы.