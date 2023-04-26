Где родился, там и пригодился! Александр Терентьев считает, что у государства есть рычаги, способные вернуть молодые кадры в регионы

В рамках программы социалисты предлагают назначить студентам региональную стипендию в размере 10 тысяч рублей, полностью или частично компенсировать стоимость билетов для переезда с места учебы к месту постоянного проживания в регионе. В свою очередь, региональные власти должны провести работу по организации ежегодных летних практик и стажировок студентов по специальности и гарантировать им трудоустройство после окончания обучения. Отдельно в этой программе стоит рассмотреть вопрос о заключении договоров между студентами и предприятиями в регионах, на основании которых молодые люди должны будут пройти обязательную трёхлетнюю отработку после окончания вуза.

Назвать программу предлагается: «Трудись на родной земле».

Все мы прекрасно понимаем, что главное достояние страны, и даже небольшого региона — это люди. Если все профессионалы убегут в центр, то окраина зачахнет. Именно люди поддерживают жизнь и ее развитие на той или иной территории, — комментирует инициативу партии депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Мы считаем, что задача государства в комплексе оценивать ситуацию. Почему молодежь стремится в города-миллионники — за перспективами, за благосостоянием, за лучшими условиями жизни. Значит вывод — нужно это дать им на родине, тогда не будет причин уезжать, и как следствие, развиваться будет регион.