Два самых ожидаемых фильма лета - комедия "Барби" и блокбастер "Оппенгеймер" выходят в один день, 21 июля. Мы разобрались, покажут ли премьеры в России и когда их можно будет посмотреть.

О чем будут фильмы

21 июля - самый важный день для кино в 2023 году, поскольку в прокат выходят главные конкуренты.

Барби - комедия всем известном о кукольном мире с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В сети трейлеры фильма уже разобрали на мемы, а поклонники были готовы к премьере еще несколько месяцев назад.

Оппенгеймер - фильм, снятый одним из самых кассовых режиссеров в истории Кристофером Ноланом. Сюжет расскажет о жизни физика, который стоял во главе разработок ядерного оружия. В главных ролях - Киллиан Мерфи, Робер Дауни - младший, Мэтт Деймон, Флоренс Пью.

Покажут ли премьеры в России

Даже после санкций голливудских студий фильмы выходили в России в тот же день, что и в других странах СНГ.

Однако в этот раз "Барби" и "Оппенгеймер" не стоит ждать на экранах отечественных кинотеатров в ближайшее время.

Компания из Казахстана, которая раньше поставляла России копии фильмов с русским дубляжом, объявила бойкот.

Так, например, премьера "Флеша" вообще не вышла в России, даже неофициально.

Когда можно будет посмотреть "Барби" и "Оппенгеймер"

Если российские кинотеатры и смогут заполучить копии этих премьер, то случится это не раньше, чем через несколько недель после официальных премьер. Будут ли эти копии качественными - гарантии нет.

Если же прокатчикам в России не удастся получить фильмы, то зрителям придется ждать премьеру цифрового релиза. Он выйдет не раньше сентября.

Однако даже после выхода фильмов на цифровых носителях и в сети кинотеатры могут не показать их. Тогда зрители будут вынуждены сами искать, где посмотреть премьеры в любительских озвучках.

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