Где свежо. Шесть выставок, на которых можно отдохнуть от палящего солнца в Барнауле

На улице в Барнауле просто пекло, а в музеях — приятная прохлада, поэтому altapress.ru предлагает вам сходить на несколько выставок, чтобы не словить солнечный удар.

Жара, фонтан. День России в Барнауле. 12 июня 2016 года.

Выставки в Краеведческом музее

«Алтай в трех измерениях» – здесь история Алтая конца 19 – первой трети 20 веков, заснятую топографами и землемерами того времени. Длится до 30 июня.

«И расцветут цветы на ткани...» – здесь разнообразие вышивки старожилов Алтая и переселенцев из европейских губерний конца 19 – начала 20 веков. Длится до 1 сентября.

Где: ул. Ползунова, 39.

Фотовыставка «Алтай в трех измерениях» в Краеведческом музее. vk.com/agkm1823

Выставки в ГХМАК

«Путешествуем вместе» – здесь самые солнечные, свежие, сочные, яркие, морские и вдохновляющие картины из коллекции музея. Длится до 20 июля.

«Взгляд в мечту» – здесь работы Александра Самохвалова, советский труд и спорт, наполненные жизнелюбием, краски Самарканда и женские образы. Длится до 17 августа.

Где: ул. Максима Горького, 16.

Выставка "По канонам красоты" в ГХМАК. vk.com/muzeighmak

Выставка в музее «Город»

«Оттепель» – здесь художественный арт-проект Виктории Авдониной о пробуждении и силе света. Работы созданы в технике цианотипии, фотографического процесса, основанного на использовании светочувствительных веществ. Длится до 11 августа.

Где: ул. Льва Толстого, 24.

Экспозиции в музее "Город". vk.com/museumgorod

Выставка в Музее шоколадного мастерства

«Декорирование шоколада» – здесь угостят какао-напитком, географическим шоколадом, преподнесут сладкий комплимент и дадут попробовать бельгийский шоколад из фонтана. А также проведут мастер-класс по декорированию шоколада, который вы сможете забрать с собой.

Где: ул. Пушкина, 66. По предварительной записи.

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