Где свежо. Шесть выставок, на которых можно отдохнуть от палящего солнца в Барнауле

Выставки в Краеведческом музее
«Алтай в трех измерениях» – здесь история Алтая конца 19 – первой трети 20 веков, заснятую топографами и землемерами того времени. Длится до 30 июня.
«И расцветут цветы на ткани...» – здесь разнообразие вышивки старожилов Алтая и переселенцев из европейских губерний конца 19 – начала 20 веков. Длится до 1 сентября.
Где: ул. Ползунова, 39.
Выставки в ГХМАК
«Путешествуем вместе» – здесь самые солнечные, свежие, сочные, яркие, морские и вдохновляющие картины из коллекции музея. Длится до 20 июля.
«Взгляд в мечту» – здесь работы Александра Самохвалова, советский труд и спорт, наполненные жизнелюбием, краски Самарканда и женские образы. Длится до 17 августа.
Где: ул. Максима Горького, 16.
Выставка в музее «Город»
«Оттепель» – здесь художественный арт-проект Виктории Авдониной о пробуждении и силе света. Работы созданы в технике цианотипии, фотографического процесса, основанного на использовании светочувствительных веществ. Длится до 11 августа.
Где: ул. Льва Толстого, 24.
Выставка в Музее шоколадного мастерства
«Декорирование шоколада» – здесь угостят какао-напитком, географическим шоколадом, преподнесут сладкий комплимент и дадут попробовать бельгийский шоколад из фонтана. А также проведут мастер-класс по декорированию шоколада, который вы сможете забрать с собой.
Где: ул. Пушкина, 66. По предварительной записи.
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