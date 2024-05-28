На данный момент рыбаки радуются хорошему улову на реке Ляпихе. А также в Сорочем логе. В Рубцовске в селе Безрукавка тоже можно поживиться рыбой.
Некоторые рыбаки скрывают места ловли и пишут, что сделали улов в «секретном водоеме».
Отмечается, что в Алтайском крае действует нерестовый запрет.
- с 20 апреля по 20 мая - в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;
- с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;
- с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.
- с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;
- с 15 октября по 10 июня - на зимовальных ямах.
Нерестовый запрет — это временное ограничение на вылов рыбы в период нереста, когда рыба размножается. В это время рыба особенно уязвима, и ее вылов может привести к снижению популяции.
Сроки нерестового запрета могут различаться в зависимости от региона и видов рыб. Обычно он длится несколько месяцев весной и летом, когда происходит основной нерест.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае душевно посоревновались в рыбалке на льду — фоторепортаж.
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