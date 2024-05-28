Рыбаки из Алтайского края начали ловить рыбу и рассказали о хороших местах.

Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас.

На данный момент рыбаки радуются хорошему улову на реке Ляпихе. А также в Сорочем логе. В Рубцовске в селе Безрукавка тоже можно поживиться рыбой.

Некоторые рыбаки скрывают места ловли и пишут, что сделали улов в «секретном водоеме».

Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас. Алтайское Рыболовное Сообщество (АРС)

Отмечается, что в Алтайском крае действует нерестовый запрет.

с 20 апреля по 20 мая - в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;

- в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами; с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;

- в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями; с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

- в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края. с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;

- на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км; с 15 октября по 10 июня - на зимовальных ямах.

Нерестовый запрет — это временное ограничение на вылов рыбы в период нереста, когда рыба размножается. В это время рыба особенно уязвима, и ее вылов может привести к снижению популяции. Сроки нерестового запрета могут различаться в зависимости от региона и видов рыб. Обычно он длится несколько месяцев весной и летом, когда происходит основной нерест.

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