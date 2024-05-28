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Жизнь

Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас — разбор altapress.ru

Рыбаки из Алтайского края начали ловить рыбу и рассказали о хороших местах.

Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас.
Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас.
Алтайское Рыболовное Сообщество (АРС)

На данный момент рыбаки радуются хорошему улову на реке Ляпихе. А также в Сорочем логе. В Рубцовске в селе Безрукавка тоже можно поживиться рыбой.

Некоторые рыбаки скрывают места ловли и пишут, что сделали улов в «секретном водоеме».

Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас.
Где в Алтайском крае можно наловить рыбу прямо сейчас.
Алтайское Рыболовное Сообщество (АРС)

Отмечается, что в Алтайском крае действует нерестовый запрет.

  • с 20 апреля по 20 мая - в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами;
  • с 25 апреля по 25 мая - в озерах Алтайского края, а также копанцах, соединяющих озера с полоями;
  • с 25 апреля по 10 июня - в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.
  • с 10 апреля по 15 июля - на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш от устьев вверх по течению на протяжении 15 км;
  • с 15 октября по 10 июня - на зимовальных ямах.

Нерестовый запрет — это временное ограничение на вылов рыбы в период нереста, когда рыба размножается. В это время рыба особенно уязвима, и ее вылов может привести к снижению популяции.

Сроки нерестового запрета могут различаться в зависимости от региона и видов рыб. Обычно он длится несколько месяцев весной и летом, когда происходит основной нерест.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае душевно посоревновались в рыбалке на льду — фоторепортаж.

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