Где в Барнауле можно научиться готовить полезные блюда у знаменитых шеф-поваров

Мастер-классы проводит знаменитый барнаульский шеф-повар Алексей Шефер.
Алексей Шефер,
шеф-повар:
Кулинарный мастер-класс — это не только отличная возможность научиться готовить вкусные блюда из доступных продуктов, которые потом легко можно приготовить у себя дома. Это и знакомство, и общение с новыми интересными людьми в уютной и вкусной обстановке. Наши мастер-классы удобны еще тем, что продукты с собой приносить не нужно — мы их предоставляем сами. Под моим руководством каждый сможет приготовить из них блюдо из меню. Наши гости всегда уходят сытые и довольные.
По словам шеф-повара, никакой особой подготовки и специальных знаний для прохождения мастер-класса не требуется: здесь научат всему даже тех, кто стоял у плиты только раз в жизни.
Темы мастер-классов всегда разные: это завтраки, блюда из мяса, морепродуктов, фуршетные закуски и так далее.
Ближайший кулинарный мастер-класс пройдет 31 марта в 11.00 и будет посвящен ПП-блюдам.
Вот такое меню приготовят участники:
- Овощной салат с брынзой и ароматной заправкой;
- Запеченная грудка индейки с соусом из томленых овощей;
- Гарнир — булгур с зеленью;
- Десерт с муссом из тыквы.
Занятия всегда проводятся в выходные дни. Средняя продолжительность — 3−4 часа. Всего на мастер-класс собирается группа из 10 человек, количество мест ограничено. Записаться на следующее занятие можно по телефону 8−903−948−55−56.
За всей подробной информацией можно следить на сайте www.shef-eda.ru или официальной странице в Инстаграм.