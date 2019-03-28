Где в Барнауле можно научиться готовить полезные блюда у знаменитых шеф-поваров

Хочется придерживаться правильного питания, но привычная комбинация «гречка-курица-творог» стоит уже поперек горла? В Барнауле стартовали кулинарные мастер-классы, которые помогут вам научиться готовить не хуже ресторанных поваров. После них вы легко сможете удивлять своих домашних изысканными, а главное, полезными блюдами.

Мастер-классы проводит знаменитый барнаульский шеф-повар Алексей Шефер.

Алексей Шефер,

шеф-повар:

Кулинарный мастер-класс — это не только отличная возможность научиться готовить вкусные блюда из доступных продуктов, которые потом легко можно приготовить у себя дома. Это и знакомство, и общение с новыми интересными людьми в уютной и вкусной обстановке. Наши мастер-классы удобны еще тем, что продукты с собой приносить не нужно — мы их предоставляем сами. Под моим руководством каждый сможет приготовить из них блюдо из меню. Наши гости всегда уходят сытые и довольные.

По словам шеф-повара, никакой особой подготовки и специальных знаний для прохождения мастер-класса не требуется: здесь научат всему даже тех, кто стоял у плиты только раз в жизни.

Темы мастер-классов всегда разные: это завтраки, блюда из мяса, морепродуктов, фуршетные закуски и так далее.

Блюдо. Фото: Алексей Шефер. Блюдо. Фото: Алексей Шефер. Блюдо. Фото: Алексей Шефер. Блюдо. Фото: Алексей Шефер. Блюдо. Фото: Алексей Шефер. Блюдо. Фото: Алексей Шефер.

Ближайший кулинарный мастер-класс пройдет 31 марта в 11.00 и будет посвящен ПП-блюдам.

Вот такое меню приготовят участники: Овощной салат с брынзой и ароматной заправкой;

Запеченная грудка индейки с соусом из томленых овощей;

Гарнир — булгур с зеленью;

Десерт с муссом из тыквы.

Занятия всегда проводятся в выходные дни. Средняя продолжительность — 3−4 часа. Всего на мастер-класс собирается группа из 10 человек, количество мест ограничено. Записаться на следующее занятие можно по телефону 8−903−948−55−56.

За всей подробной информацией можно следить на сайте www.shef-eda.ru или официальной странице в Инстаграм.