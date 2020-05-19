Где в Барнауле можно подобрать качественный автобагажник, в том числе для велосипеда

Специализированный магазин автомобильных багажных систем « Автобагажники-Алтай » в связи с ослаблением режима самоизоляции представляет автомобилистам Барнаула и Алтайского края новый антикризисный ассортимент.

Магазин является официальным дилером российского производителя багажных систем — бренда LUX. Поэтому любой покупатель багажника бренда ЛЮКС (LUX) может быть уверен в качестве, дилерской гарантии и соблюдении оптимальной цены производителя.

В магазине всегда есть в наличии багажные системы для любого вида креплений за крышу автомобиля. Это поперечины с креплением на обычные продольные рейлинги с просветом между крышей и рейлингом, а также поперечины для закрепления на так называемые «интегрированные» рейлинги.

Кроме того в магазине также продаются багажники с креплением на гладкую крышу — за дверной проем автомобиля.

Здесь же можно найти большой ассортимент креплений для перевозки велосипедов. Есть крепления для транспортировки велосипедов на крыше автомобиля, для перевозки на задней двери и на фаркопе. Платформы бренда AMOS (Польша) позволяют легко пользоваться и транспортировать до 4 велосипедов одновременно с гораздо большим комфортом.

Отдельно необходимо упомянуть об автомобильных пластиковых боксах. Компания «Автолавка Тубалар» является официальным дилером брендов YUAGO, TURINO, BROOMER, LUX, NOBU и CARL STEELMAN.

В магазине представлены практически все модели указанных брендов и многие другие объемом от 220 и до 1000 литров. Цветовая гамма, текстура, дизайн, функционал и цена позволят подобрать автобокс под любые цели и задачи.

Компания «Аатвобагажники-Алтай» находится по адресу:

г. Барнаул, Павловский тракт, 311-г (напротив центрального входа в ТРЦ «Арена» — через Павловский тракт).

Телефон — (3852) 23−85−85.

Сайт — tubalar.ru

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