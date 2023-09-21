Летом в Барнауле появилась AR-инсталляция, которая вызывает восторг у детей и взрослых. Технология помогает добавить виртуальные объекты в реальный мир.

Где в Барнауле можно сделать фото с космическим кораблем.

А теперь каждый сможет сфотографироваться с космическим кораблем «Восток» и ракетоносителем «Восток» в реальном размере - около 27 м высотой.

Что для этого нужно сделать:

считать с помощью смартфона специальный QR-код (он расположен на входной двери Барнаульского Планетария);

перейти по ссылке и разрешить доступ к камере своего устройства;

наведите камеру на "специальные маркеры" на фасаде здания.

Готово. Виртуальные объекты теперь на вашем экране.

Сделать собственные интересные фотографии можно по адресу проспект Ленина, 19.

Ранее мы показывали как барнаульцы наблюдали за редким небесным явлением - фоторепортаж altapress.ru.