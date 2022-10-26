26 октября
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Жизнь

Затмение на костях. Как барнаульцы наблюдали за редким небесным явлением — фоторепортаж altapress.ru

Всю неделю была пасмурная погода, но 25 октября нам всем повезло: барнаульцы, которые не побоялись померзнуть, смогли увидеть частичное (мы бы даже сказали «половинчатое») солнечное затмение во всей красе. Как это было и что, кроме рентгеновских снимков, помогло любителям космоса наблюдать за необычным явлением — в фоторепортаже altapress.ru.

Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Анна Зайкова.

В Нагорный парк барнаульцы ступали подготовленными. В ход шли не только объективы, но и старые фотопленки, стеклышки, очки, рентгеновские снимки и даже маммография. Сами взяли с собой CD-диск и два стекла для старого фотосветильника. Один горожанин рядом наблюдал за затмением через дискету.

Но даже неподготовленный зритель мог взглянуть на Солнце с помощью телескопа со специальным фильтром, который в парк принес астрономический клуб. Без защиты для глаз смотреть на светило неудобно, да и опасно. Для наблюдений не подойдут и солнцезащитные очки. Нужны специальные, светофильтровые.

Пока все смотрели в небо, один мальчик с помощью телескопа проецировал на белый листок бумаги тень «откусанного» солнца. «Просто видеоролики на YouTube смотрел», — скромно рассказывает Максим Герасимов о том, как научился такому трюку.

Чем ниже опускалось Солнце, тем сильнее оно начинало походить на полумесяц. Видимая часть звезды закрылась примерно на 60%. После этого небесное тело быстро исчезло за горизонтом.

Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Солнечное затмение в Барнауле 2022.
Анна Зайкова.

Кто хотел бы посмотреть на что-то более впечатляющее, но пропустил полное затмение в 2008 году, тому стоит готовить криокамеру. Потому что повторяется оно примерно раз в 100−150 лет. Частичное, как в этот раз, — намного чаще. Его мы могли наблюдать в прошлом и позапрошлом году.

А теперь немного о том, какие еще интересные явления будут происходить над нашими головами в ближайшие месяцы.

Владислав Токарев,
астроном:

8 ноября барнаульцы, возможно, смогут увидеть лунное затмение — будет плохо проглядываться, потому что спутник опустится низко над горизонтом. 8 декабря -противостояние Марса. Это время, когда планета находится на наиболее близком расстоянии к нам. Уже даже сейчас можно наблюдать красную точку на небе где-то после 22 часов.

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