В Нагорный парк барнаульцы ступали подготовленными. В ход шли не только объективы, но и старые фотопленки, стеклышки, очки, рентгеновские снимки и даже маммография. Сами взяли с собой CD-диск и два стекла для старого фотосветильника. Один горожанин рядом наблюдал за затмением через дискету.
Но даже неподготовленный зритель мог взглянуть на Солнце с помощью телескопа со специальным фильтром, который в парк принес астрономический клуб. Без защиты для глаз смотреть на светило неудобно, да и опасно. Для наблюдений не подойдут и солнцезащитные очки. Нужны специальные, светофильтровые.
Пока все смотрели в небо, один мальчик с помощью телескопа проецировал на белый листок бумаги тень «откусанного» солнца. «Просто видеоролики на YouTube смотрел», — скромно рассказывает Максим Герасимов о том, как научился такому трюку.
Чем ниже опускалось Солнце, тем сильнее оно начинало походить на полумесяц. Видимая часть звезды закрылась примерно на 60%. После этого небесное тело быстро исчезло за горизонтом.
Кто хотел бы посмотреть на что-то более впечатляющее, но пропустил полное затмение в 2008 году, тому стоит готовить криокамеру. Потому что повторяется оно примерно раз в 100−150 лет. Частичное, как в этот раз, — намного чаще. Его мы могли наблюдать в прошлом и позапрошлом году.
А теперь немного о том, какие еще интересные явления будут происходить над нашими головами в ближайшие месяцы.
Владислав Токарев,
астроном:
8 ноября барнаульцы, возможно, смогут увидеть лунное затмение — будет плохо проглядываться, потому что спутник опустится низко над горизонтом. 8 декабря -противостояние Марса. Это время, когда планета находится на наиболее близком расстоянии к нам. Уже даже сейчас можно наблюдать красную точку на небе где-то после 22 часов.