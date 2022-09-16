Где в Барнауле научат готовить ресторанные блюда на домашней кухне за одно занятие

В расписании кулинарных занятий есть мастер-классы по приготовлению блюд по направлениям: итальянская кухня, азиатская кухня, мясо и сочные стейки, рыба и морепродукты, завтраки и многое другое.

День рождения, юбилей, корпоратив можно провести в формате мастер-класса. Также есть индивидуальные занятия с шеф-поваром.

На мастер-классе, в приятной дружеской обстановке, каждый участник, совместно с шеф-поваром приготовит кулинарные шедевры, продегустирует их и получит именной сертификат.

Для влюблённых пар есть гастрономическое свидание, на котором участники готовят блюда под чутким руководством шеф-повара. В романтической обстановке, при свечах, влюблённые ужинают совместно приготовленными блюдами.

Для тех, кто хочет преподнести незабываемый подарок, есть подарочные сертификаты на прохождение кулинарного мастер-класса.

Алексей Шефер , шеф-повар: — Кулинарный мастер-класс — это не только отличная возможность научиться готовить вкусные блюда из доступных продуктов, которые потом легко можно приготовить у себя дома. Это и знакомство, и общение с новыми интересными людьми в уютной и вкусной обстановке. Наши мастер-классы удобны еще тем, что продукты с собой приносить не нужно — мы их предоставляем сами. Под моим руководством каждый сможет приготовить из них блюдо из меню. Наши гости всегда уходят сытые и довольные.

По словам шеф-повара, никакой особой подготовки и специальных знаний для прохождения мастер-класса не требуется: здесь научат всему даже тех, кто стоял у плиты только раз в жизни.

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