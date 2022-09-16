18 сентября
﻿
Жизнь

Где в Барнауле научат готовить ресторанные блюда на домашней кухне за одно занятие

В сентябре кулинарная студия «Шеф-еда» снова открыла свои двери.

Сезон кулинарных мастер- классов открыт!
Сезон кулинарных мастер- классов открыт!
Кулинарная студия “Шеф-еда”

В расписании кулинарных занятий есть мастер-классы по приготовлению блюд по направлениям: итальянская кухня, азиатская кухня, мясо и сочные стейки, рыба и морепродукты, завтраки и многое другое.

День рождения, юбилей, корпоратив можно провести в формате мастер-класса. Также есть индивидуальные занятия с шеф-поваром.

На мастер-классе, в приятной дружеской обстановке, каждый участник, совместно с шеф-поваром приготовит кулинарные шедевры, продегустирует их и получит именной сертификат.

Для влюблённых пар есть гастрономическое свидание, на котором участники готовят блюда под чутким руководством шеф-повара. В романтической обстановке, при свечах, влюблённые ужинают совместно приготовленными блюдами.

Для тех, кто хочет преподнести незабываемый подарок, есть подарочные сертификаты на прохождение кулинарного мастер-класса.

Алексей Шефер, шеф-повар:

— Кулинарный мастер-класс — это не только отличная возможность научиться готовить вкусные блюда из доступных продуктов, которые потом легко можно приготовить у себя дома. Это и знакомство, и общение с новыми интересными людьми в уютной и вкусной обстановке. Наши мастер-классы удобны еще тем, что продукты с собой приносить не нужно — мы их предоставляем сами. Под моим руководством каждый сможет приготовить из них блюдо из меню. Наши гости всегда уходят сытые и довольные.

По словам шеф-повара, никакой особой подготовки и специальных знаний для прохождения мастер-класса не требуется: здесь научат всему даже тех, кто стоял у плиты только раз в жизни.

Барнаул, Проспект Калинина, 18
Цокольный этаж
+7 (903) 948 55−56
www.shef-eda.ru

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость