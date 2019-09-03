Где в Барнауле подтянуться по школьным предметам и как получить бесплатный абонемент на месяц

Если важны именно знания, а не оценки, то можно обратиться за помощью в Клуб успешных детей. Опытные и доброжелательные преподаватели обнаружат пробелы в знаниях, помогут подтянуться по темам, которые вызывают затруднения, подготовиться к экзаменам. В Клубе царит доброжелательная атмосфера, когда педагог — это не строгий учитель, а старший товарищ. Заниматься можно на долгосрочной основе или разово, по мере необходимости.
В Клубе можно подтянуться по предметам:
- английский (в том числе подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
- русский (в том числе ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
- математика, физика, химия (в том числе ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
- предметы начальной школы;
А также:
- подготовиться к школе (чтение/письмо/счет);
- научиться играть в шахматы (для младшего школьного возраста);
- научиться владеть голосом, озвучивать аудиооткрытки и аудиокниги, выступать публично;
- проконсультироваться с психологом.
Участвуйте в нашем конкурсе в Инстаграм (uspehclub22) и получите возможность выиграть бесплатный абонемент на один месяц.
Мы находимся по адресу:
- г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, оф. 325,
- с. Санниково, ул. Ефремова, 6,
- с. Бобровка, ул. Ленина, 36.
Телефон: 8−913−242−13−06.
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