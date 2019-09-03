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Где в Барнауле подтянуться по школьным предметам и как получить бесплатный абонемент на месяц

Школа — это испытание не только для детей, но и родителей. Ежедневные домашние задания становятся проверкой на прочность для всей семьи. Хорошо, когда дома есть кому помочь разобраться с темой, гораздо хуже, если школьник переписывает задания из интернета.

В Клубе царит доброжелательная атмосфера, школьники быстро осваивают сложные темы.
В Клубе царит доброжелательная атмосфера, школьники быстро осваивают сложные темы.
Фото из архива Клуба успешных детей

Если важны именно знания, а не оценки, то можно обратиться за помощью в Клуб успешных детей. Опытные и доброжелательные преподаватели обнаружат пробелы в знаниях, помогут подтянуться по темам, которые вызывают затруднения, подготовиться к экзаменам. В Клубе царит доброжелательная атмосфера, когда педагог — это не строгий учитель, а старший товарищ. Заниматься можно на долгосрочной основе или разово, по мере необходимости.

Школьники быстро осваивают сложные темы.
Школьники быстро осваивают сложные темы.
Фото из архива Клуба успешных детей

В Клубе можно подтянуться по предметам:

  • английский (в том числе подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
  • русский (в том числе ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
  • математика, физика, химия (в том числе ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
  • предметы начальной школы;

А также:

  • подготовиться к школе (чтение/письмо/счет);
  • научиться играть в шахматы (для младшего школьного возраста);
  • научиться владеть голосом, озвучивать аудиооткрытки и аудиокниги, выступать публично;
  • проконсультироваться с психологом.

Участвуйте в нашем конкурсе в Инстаграм (uspehclub22) и получите возможность выиграть бесплатный абонемент на один месяц.

Мы находимся по адресу:

  • г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, оф. 325,
  • с. Санниково, ул. Ефремова, 6,
  • с. Бобровка, ул. Ленина, 36.

Телефон: 8−913−242−13−06.

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