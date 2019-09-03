Где в Барнауле подтянуться по школьным предметам и как получить бесплатный абонемент на месяц

Школа — это испытание не только для детей, но и родителей. Ежедневные домашние задания становятся проверкой на прочность для всей семьи. Хорошо, когда дома есть кому помочь разобраться с темой, гораздо хуже, если школьник переписывает задания из интернета.

Если важны именно знания, а не оценки, то можно обратиться за помощью в Клуб успешных детей. Опытные и доброжелательные преподаватели обнаружат пробелы в знаниях, помогут подтянуться по темам, которые вызывают затруднения, подготовиться к экзаменам. В Клубе царит доброжелательная атмосфера, когда педагог — это не строгий учитель, а старший товарищ. Заниматься можно на долгосрочной основе или разово, по мере необходимости.

Школьники быстро осваивают сложные темы. Фото из архива Клуба успешных детей

В Клубе можно подтянуться по предметам:

английский ( в том числе подготовка к ВПР , ОГЭ , ЕГЭ);

в том числе подготовка к ВПР ОГЭ ЕГЭ); русский ( в том числе ВПР , ОГЭ , ЕГЭ);

в том числе ВПР ОГЭ ЕГЭ); математика , физика , химия ( в том числе ВПР , ОГЭ , ЕГЭ);

физика химия в том числе ВПР ОГЭ ЕГЭ); предметы начальной школы;

А также:

подготовиться к школе ( чтение/письмо/счет);

чтение/письмо/счет); научиться играть в шахматы ( для младшего школьного возраста);

для младшего школьного возраста); научиться владеть голосом , озвучивать аудиооткрытки и аудиокниги , выступать публично;

озвучивать аудиооткрытки и аудиокниги выступать публично; проконсультироваться с психологом.

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Мы находимся по адресу:

г. Барнаул , пр. Социалистический , 34 , оф. 325,

пр. Социалистический 34 оф. 325, с. Санниково , ул. Ефремова , 6,

ул. Ефремова 6, с. Бобровка , ул. Ленина , 36.

Телефон: 8−913−242−13−06.

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