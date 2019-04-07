Где принимают старые ртутные лампы, градусники и батарейки?

В altapress.ru обратился читатель Николай с вопросом: «Куда в Барнауле можно сдать ртутные лампы, градусники и батарейки?». Об организациях, предоставляющих такие услуги, рассказали в мэрии Барнаула.

Предприятия , принимающие на переработку ртуть и ртутьсодержащие приборы:

1. «Региональный институт экологической безопасности», Барнаул, пр. Космонавтов, 14/15, тел. 8 (3852) 50-18-11 , 50−18−66. Также оказывает услуги по очистке почвы и помещений от ртути и перевозке опасных отходов за дополнительную плату.

2. Компания «Эко-партнер», Барнаул, ул. Крупской, 134, тел. 8 (3852) 50-61-71 , 52−95−48, 53−42−52, 52−95−47. Оказывает услуги спецтранспорта по перевозке опасных отходов за дополнительную плату. Очистку помещений и почвы не проводит.

Филиалы в городах:

Рубцовск , пер. Кооперативный , 1 , тел. 8 ( 38557) 2−81−00;

пер. Кооперативный 1 тел. 8 38557) 2−81−00; Бийск , пер. Свердловский , 71 , тел. 8 ( 3854) 47-27-49 ;

пер. Свердловский 71 тел. ; Славгород , ул. Володарского , 120.

3. Компания «Терик», Барнаул, ул. Попова 183, тел. 8 (3852) 50-04-23 . Организация проводит очистку помещений и почвы, транспортных услуг не оказывает.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Временные пункты сбора батареек в Барнауле ( принимают только от физических лиц):

1. Минприроды Алтайского края, ул. Чкалова, 230 и ул. Пролетарская, 61. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.

2. Управление по ЖКХ краевого минстроя: пр. Ленина, 8. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.

3. Филиалы сети автомагазинов MAKK:

пр. Калинина , 45 ( 8.00−22.00);

45 8.00−22.00); Павловский тракт , 10 ( круглосуточно);

10 круглосуточно); Павловский тракт , 313к ( 8.00−22.00).

Батарейка. СС0

4. Филиалы торговой сети «Лента» (круглосуточно):

ул. Власихинская , 67;

67; пр. Ленина , 102В;

102В; тракт Павловский , 156.

5. Гипермаркет строительных и отделочных материалов Leroy Merlin по адресу: Павловский тракт, 192 (8.00−22.00).

Также каждую последнюю субботу месяца в Барнауле проводятся экологические акции по раздельному сбору мусора. Информация об этом публикуют на официальном сайте города.