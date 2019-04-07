Где принимают старые ртутные лампы, градусники и батарейки?

Предприятия, принимающие на переработку ртуть и ртутьсодержащие приборы:
1. «Региональный институт экологической безопасности», Барнаул, пр. Космонавтов, 14/15, тел.
2. Компания «Эко-партнер», Барнаул, ул. Крупской, 134, тел.
Филиалы в городах:
- Рубцовск, пер. Кооперативный, 1, тел. 8 (38557) 2−81−00;
- Бийск, пер. Свердловский, 71, тел.
8 (3854) 47-27-49;
- Славгород, ул. Володарского, 120.
3. Компания «Терик», Барнаул, ул. Попова 183, тел.
Временные пункты сбора батареек в Барнауле (принимают только от физических лиц):
1. Минприроды Алтайского края, ул. Чкалова, 230 и ул. Пролетарская, 61. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.
2. Управление по ЖКХ краевого минстроя: пр. Ленина, 8. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.
3. Филиалы сети автомагазинов MAKK:
- пр. Калинина, 45 (8.00−22.00);
- Павловский тракт, 10 (круглосуточно);
- Павловский тракт, 313к (8.00−22.00).
4. Филиалы торговой сети «Лента» (круглосуточно):
- ул. Власихинская, 67;
- пр. Ленина, 102В;
- тракт Павловский, 156.
5. Гипермаркет строительных и отделочных материалов Leroy Merlin по адресу: Павловский тракт, 192 (8.00−22.00).
Также каждую последнюю субботу месяца в Барнауле проводятся экологические акции по раздельному сбору мусора. Информация об этом публикуют на официальном сайте города.
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