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Жизнь

Где принимают старые ртутные лампы, градусники и батарейки?

В altapress.ru обратился читатель Николай с вопросом: «Куда в Барнауле можно сдать ртутные лампы, градусники и батарейки?». Об организациях, предоставляющих такие услуги, рассказали в мэрии Барнаула.

Энергосберегающие лампы.
Энергосберегающие лампы.
Анна Зайкова

Предприятия, принимающие на переработку ртуть и ртутьсодержащие приборы:

1. «Региональный институт экологической безопасности», Барнаул, пр. Космонавтов, 14/15, тел. 8 (3852) 50-18-11, 50−18−66. Также оказывает услуги по очистке почвы и помещений от ртути и перевозке опасных отходов за дополнительную плату.

2. Компания «Эко-партнер», Барнаул, ул. Крупской, 134, тел. 8 (3852) 50-61-71, 52−95−48, 53−42−52, 52−95−47. Оказывает услуги спецтранспорта по перевозке опасных отходов за дополнительную плату. Очистку помещений и почвы не проводит.

Филиалы в городах:

  • Рубцовск, пер. Кооперативный, 1, тел. 8 (38557) 2−81−00;
  • Бийск, пер. Свердловский, 71, тел. 8 (3854) 47-27-49;
  • Славгород, ул. Володарского, 120.

3. Компания «Терик», Барнаул, ул. Попова 183, тел. 8 (3852) 50-04-23. Организация проводит очистку помещений и почвы, транспортных услуг не оказывает.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Временные пункты сбора батареек в Барнауле (принимают только от физических лиц):

1. Минприроды Алтайского края, ул. Чкалова, 230 и ул. Пролетарская, 61. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.

2. Управление по ЖКХ краевого минстроя: пр. Ленина, 8. Время работы: 8.00−17.00, в пятницу до 16.00.

3. Филиалы сети автомагазинов MAKK:

  • пр. Калинина, 45 (8.00−22.00);
  • Павловский тракт, 10 (круглосуточно);
  • Павловский тракт, 313к (8.00−22.00).
Батарейка.
Батарейка.
СС0

4. Филиалы торговой сети «Лента» (круглосуточно):

  • ул. Власихинская, 67;
  • пр. Ленина, 102В;
  • тракт Павловский, 156.

5. Гипермаркет строительных и отделочных материалов Leroy Merlin по адресу: Павловский тракт, 192 (8.00−22.00).

Также каждую последнюю субботу месяца в Барнауле проводятся экологические акции по раздельному сбору мусора. Информация об этом публикуют на официальном сайте города.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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