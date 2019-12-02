Где в Барнауле проходят бесплатные творческие мастер-классы

В Барнауле до 15 ноября на площадке галереи «Нагорная» проходит зимний этап открытого образовательного проекта «Культурные сезоны». Это бесплатные мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ораторскому искусству, а также открытый городской лекторий. С участниками работают художники, искусствоведы и преподаватели вузов. Проект второй год реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Самая зрелищная часть проекта, мастер-классы, проходят в галерее «Нагорная». В выходные работа здесь кипит с утра и до вечера — уроки рисования для малышей, мастерские с художниками Евгением Югаткиным и Андреем Арестовым, мастер-классы по гончарному делу и лекции по искусству и ораторскому мастерству.

Чтобы зарегистрироваться как участник, нужно зайти на сайт sezony.woop.pw и выбрать одно из занятий. Это обязательно, ведь количество мест ограничено. Если регистрация на определенное занятие уже закрыта — не стоит отчаиваться. Место может освободится, но для этого нужно следить за новостями в Instagram-аккаунте проекта.

Мастер-классы не требуют каких-либо навыков — начать рисовать могут даже те, кто никогда не брал в руки кисточку. То же самое касается гончарного дела и других направлений.

Участники вновь и вновь возвращаются, особенно на детские мастер-классы. «Я случайно увидела информацию о проекте в Instagram и привела сюда свою дочь. Мы здесь третий раз и нам нравится. Дома уже своя галерея из рисунков, написанных под руководством художницы Ольги Медведевой», — рассказывает Анна, мама одной из участниц мастер-классов.

Родители так проникаются творчеством своих детей, что даже сами не прочь взять в руки кисточки и присоединиться к мастер-классу Андрея Арестова.

Мастер-класс на площадке галереи «Нагорная». Анна Зайкова

Андрей Арестов,

художник:

В одной группе и взрослые, и дети. Это не всегда хорошо для преподавателя, но с дугой стороны участники смотрят друг на друга. Взрослые видят, как рисует ребенок — смело и искренне, ведь у него пока нет шаблона.

Как отмечают барнаульцы, такие занятия — не художественная школа. «Это не о том, как научиться рисовать, а о понимании видения художника. Иногда приходишь сюда, чтобы просто расслабиться и отвлечься от рутины», — рассказывает участница Ирина.

Справка

#Культурныесезоны — открытый и бесплатный для участия образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Впервые прошел в 2018 году при поддержке Сибирской генерирующей компании и включал в себя художественную выставку, мастер-классы и лекции на тему искусства. Главным мероприятием проекта станет бесплатный концерт современной поэтессы Ах Астаховой 15 декабря в главном атриуме ТРЦ Галактика, которая своей лирикой покорила половину России.