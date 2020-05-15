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Где в Барнауле с выгодой взять в аренду костыли или инвалидные коляски

Барнаульская компания «Благомед-Прокат» проводит акцию, в рамках которой воспользоваться ее услугами можно со скидкой. В настоящее время у компании уже насчитывается более 6 тысяч клиентов, и их число постоянно растет.

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Уже на протяжении пяти лет сервис «Благомед-прокат» предоставляет в аренду на любой срок различные средства медицинской реабилитации. Это костыли подмышечные, костыли подлокотные, детские костыли, инвалидные коляски, ходунки для взрослых, регулируемый шарнирные ортезы на колено и голеностоп, противопролежневые матрасы, стул-туалеты, кресло-туалеты, уф-облучатели, аппараты магнитотерапии «Алмаг-01» и многое другое.

Всего в ассортимент аренды входит более 30 наименований. В планах у компании предоставление услуг по аренде медицинских кроватей.

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Почему такие услуги чрезвычайно востребованы? Потому что выгоднее, например, прокат костылей, чем их покупка. Новые подмышечные костыли стоят — 1500 руб., а прокат — 400 рублей в месяц. Если больному нужны костыли на месяц, два или три, то прокат гораздо выгоднее, не говоря уже о том, что их нужно будет хранить и в без того, переполненных кладовках, гаражах, балконах.

Суть акции, объявленной компанией «Благомед-Прокат» в том, что если клиент оплачивает прокат сразу за 2 месяца, то ему предоставляется скидка в размере 10%. При этом пенсионеры и инвалиды уже имеют скидку в 5%, а все скидки при оформлении аренды суммируются!

Адреса пунктов проката в Барнауле:

ул. Малахова, 44, телефон — 8 (913)-080−07−59
пр-т. Ленина, 128, телефон — 600−146
ул. 50 лет СССР, 16, телефон — 8 (983)605−97−12

Сайт: prokat-blagomed.ru/
Вконтакте: vk.com/prokat_blagomed
Insta: instagram.com/blagomed_prokat
Facebook: facebook.com/blagomed.prokat

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