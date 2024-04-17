Где возьмут деньги на восстановление дорог после паводка и какие участки пострадали сильнее всего

Где возьмут деньги на восстановление размытых дорог, когда начнется их ремонт и как дорожники заранее противостоят паводку, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Самые большие разрушения

Во время паводка в Алтайском крае пострадали 25 участков региональных и межмуниципальных дорог общей протяженностью 2,3 км, пролегающие в 18 районах. Также повреждены подходы к двум мостам.

Самые большие разрушения дорожники отметили на дороге К-03 «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» в Волчихинском и Михайловском района. И на дороге К-20 «Поспелиха – Новичиха – Волчиха» между селами Селиверстово и Солоновка, но там движение уже восстановлено.

Поездка Виктора Томенко в зону ЧС. altairegion22.ru

Перекрытыми остаются еще два участка, которые затоплены талой водой без возможности отвести ее:

«Алейск – Безголосово – К-13» на участке между Алейском и Безголосово;

«Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области» между Славгородом и Бурсолью.

Кроме того, в Мамонтовском районе на автомобильной дороге «Мамонтово-Крестьянка» закрыт проезд для грузового транспорта общей массой более 10 тонн.

Интересно, что в основном размытые дороги были сделаны из асфальтобетона, часть — из щебенки. Одна была с грунтовым основанием. В итоге надежность покрытия никак не зависела от материала — перед водой ничто не устояло.

Паводок. vk.com/mchs22

Готовятся заранее

Ущерб алтайским дорогам пока не оценен. Специалисты продолжают обследовать подтопленные дороги. Окончательная стоимость восстановления «до первоначального состояния» будет известна позже, отмечает Антон Воронов.

Впрочем, ремонт уже идет. По крайней мере, на тех дорогах, где вода сошла. Все пострадавшие участки обещают привести в порядок в этом дорожно-строительном сезоне за счет регионального дорожного фонда. Деньги на это были предусмотрены заранее.

В этом году паводок не нанес непоправимого ущерба. Воронов заверил, что ситуация по дорожной инфраструктуре не критична: «риски минимизированы с помощью ежегодных ремонтов и замен водопропускных труб и мостов». Хотя сложностей у дорожников все равно возникло немало.

«Нынешняя зима была нетипичной, колебания потеплений с переходом в сильные морозы увеличили глубину промерзания и образования слоев льда в почве. Вода не могла впитываться в землю, что и привело к чрезвычайной ситуации», — объяснил министр.

Поездка Виктора Томенко в зону ЧС. altairegion22.ru

По словам главы ведомства, подготовка дорог к весеннему паводку проводится ежегодно и находится на особом контроле министерства. Например, дорожники заранее осматривают дороги и мосты, очищают их, вскрывают водопропускные трубы и промывают водостоки.

Министр добавил, что за последние пять лет на региональных дорогах отремонтировали и установили более 140 водопропускных труб, построили и отремонтировали 60 мостов.

На вопрос, можно ли в будущем совсем избежать размытия дорог при паводке, Воронов не ответил. Видимо, пока в крае такой возможности нет. Остается только стараться вовремя обновлять и ремонтировать инфраструктуру и заранее откладывать деньги на устранение ущерба.

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