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Жизнь

«ГДум 3». В Госдуме предложили софинансировать создание компьютерных игр

Создание российских компьютерных игр предложили софинансировать из бюджета государства на условиях возврата вложенных средств, сообщает РИА «Новости».

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер.
СС0

Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову. Для этого, по его мнению, можно было бы учредить даже специальный фонд. Судя по всему, по аналогии с «Фонд кино».

«В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются, и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств», — говорится в письме.

По словам Власова, проекты для рынка компьютерных игр и консолей являются достаточно затратными. Вместе с тем, как он подчеркнул, объем мирового рынка компьютерных игр сегодня составляет около 100 млрд долларов, что превышает рынок кино практически в три раза.

«Считаю возможным учреждение специализированного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку производителям компьютерных игр», — отметил парламентарий.

В заключении своего письма Власов просит Акимова дать оценку инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.

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