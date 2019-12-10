«ГДум 3». В Госдуме предложили софинансировать создание компьютерных игр

Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов направил вице-премьеру Максиму Акимову. Для этого, по его мнению, можно было бы учредить даже специальный фонд. Судя по всему, по аналогии с «Фонд кино».

«В случае создания действительно качественного продукта расходы полностью окупаются, и проект приносит разработчикам огромные деньги. Государство могло бы взять на себя софинансирование создания компьютерных игр на условиях возврата выделенных средств», — говорится в письме.

По словам Власова, проекты для рынка компьютерных игр и консолей являются достаточно затратными. Вместе с тем, как он подчеркнул, объем мирового рынка компьютерных игр сегодня составляет около 100 млрд долларов, что превышает рынок кино практически в три раза.

«Считаю возможным учреждение специализированного фонда, который будет оказывать финансовую поддержку производителям компьютерных игр», — отметил парламентарий.

В заключении своего письма Власов просит Акимова дать оценку инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации.