Центральным матчем первого тура групповой стадии ESL One: Road to Rio — North America, будет поединок, в котором американская команда Gen. G сразится с австралийским коллективом, 100 Thieves. Будущие соперники лишь однажды играли между собой, в середине июля 2019 года на турнире BLAST Pro Series Los Angeles 2019. Тогда австралийский коллектив выступал ещё под ником Renegades, а сам матч состоял из одной карты. Тогда представители пятого континента одержали победу на Inferno со счётом 16:12.

Gen.G: пять положительных карт

Американцы — команда ровная не только по игрокам, но и по картам. Негатив на картах только на Vertigo, и то эта статистика состоит из поражений на двух картах за три последних месяца. На Dust2, Mirage, Inferno, Nuke, Train у американцев ровная статистика, от 60% до 67% побед, это говорит о том, что у этой команды не так уж и много слабых мест, и если у Gen. G будет настрой необходимого уровня, то нет сомнений, что эта команда даст бой более статусным австралийцам. Напомним о том, что Gen. G находятся на 16-й позиции в мировом рейтинге. Наверное, топом этот коллектив назвать нельзя, но очевидно, что данная команда в отдельно взятом матче может дать бой кому угодно, даже европейским топам.

100 Thieves: не переоценивают ли букмекеры австралийцев?

А вот у 100 Thieves в последнее время имеются очевидные «провисы» некоторых на картах. Максимальный процент побед на Vertigo и Nuke 60%, лишь 50% на Dust2. Остальные карты и вовсе отрицательные. Правда, тут же стоит обратить внимание на то, что австралийцы в этот период принимали участие в очень сильных турнирах, а это говорит о том, что и соперники у 100 Thieves были серьёзные. Три последних поединка команда с Пятого континента проиграла: Liquid, MIBR и FURIA, выиграв в этот период лишь одну карту, естественно, Vertigo, у FURIA. В общем и целом, нынешний 100 Thieves не очень то и «катит» на 68,5% против Gen.G. Всё-таки, против австралийцев будет играть приличная команда, имеющая опыт побед над большими командами.

Ставки и прогноз

В в обзорах Metaratings.ru считают, что стоит играть аутсайдера. Турнир только начинается, текущая форма пока для нас непонятна, поэтому, делаем ставки, в первую очередь, по прошлой статистике. А статистика нам говорит о том, что, в данной паре можно пробовать ставку на аутсайдера. Gen. G — команда вполне приличная, ждём от американцев небольшой сенсации уже в первом туре ESL One: Road to Rio — North America.

На П1 даёт коэффициент, равный 2,55.

Ф1 (+2,5) «стоит» 1,91.