Гендиректор Tele2 рассказал, будут ли меняться тарифы на мобильную связь

Не исключено, что тарифы на мобильную связь в ближайшее время могут вырасти. Но в целом они становятся более индивидуальными и все точнее подстраиваются под нужды каждого абонента. Появление на рынке «пакетов» с безлимитным интернетом свидетельствует об усилении конкуренции между операторами. Об этих и других изменениях рынка сотовой связи рассказал гендиректор компании Tele2 Сергей Эмдин в конце августа на встрече с журналистами в Новосибирске.

Журналисты Сибири за час успели задать множество вопросов. Значительная их часть была связана с ценами на связь и новыми тарифными условиями, которые вводят операторы. Оказывается, на них влияют разные факторы, один из которых — законодательство. Например, знаменитый «пакет Яровой».

Сергей Эмдин рассказал, что сейчас операторы занимаются пилотными проектами, связанными с исполнением его требований. Они, с одной стороны, хотят выполнить закон, а с другой — сделать это «максимально экологично» для компании, чтобы не нарушить ее жизнедеятельность.

Единственное отличает в этом случае Tele2 от конкурентов — это возможность реализовать данный проект вместе с «Ростелекомом», что поможет сэкономить средства обеим компаниям.

Сергей Эмдин,

генеральный директор Tele2:

Сейчас сложно сказать, повлияет ли «закон Яровой» на цены. Но очевидно, что он формирует дополнительную себестоимость, поскольку на его исполнение нам придется потратить значительные средства. Реализация «закона Яровой» может привести либо к повышению цен, либо к замедлению инвестиций в развитие сетей. Это математика, чудес здесь не бывает. Если в рамках конкурентной борьбы цены поднять невозможно, значит, нужно замедлять инвестиции.

«Конструкторы» и «безлимит»

По мнению Эмдина, тарифы, которые сейчас существуют на рынке сотовой связи, удовлетворяют все основные потребности абонентов: они выгодные, дают доступ к новейшим технологиям и отличаются гибкостью. Речь идет о тарифах-конструкторах, в которых абонент сам настраивает количество минут и интернет-трафика.

Сергей Эмдин,

гендиректор Tele2:

Если мы посмотрим на тарифы трехлетней давности, то увидим, что сегодня способность операторов подстраиваться под нужды клиентов выросла. Возможно, тарифы не подходят идеально для каждого, но этого на массовом рынке добиться, к сожалению, невозможно.

Тема возвращения тарифов с безлимитным интернетом, по словам Эмдина, непростая, и Tele2 намерена от нее дистанцироваться как можно дольше. Компания введет «безлимит» на доступ в сеть, только если это станет мейнстримом.

Сергей Эмдин,

гендиректор Tele2:

Пока мы придерживаемся мнения, что нашим абонентам вполне хватает «пакетов» объемом в 10−20 Гб. Им не нужен «безлимит». Он привлекает людей, которые качают 50−100 Гб в месяц. Но если мы увидим, что тарифы с безлимитным интернетом стали трендом на рынке и они действительно нужны людям, то мы подумаем над их введением.

Сергей Эмдин также отметил, что дать абонентам полную свободу действий в использовании мобильного интернета операторы позволить не могут. Такой опыт уже был, когда 3−4% абонентов выкачивали сотни Гб и использовали 30−40% ресурсов Сети. При этом большая часть клиентов в связи с такой нагрузкой на Сеть могла получать услугу не самого лучшего качества.

Встреча с Сергеем Эмдиным. Фото: архив компании Tele2

Про отмену роуминга

Tele2 завершила работу по отмене внутрисетевого роуминга раньше установленного ФАС срока. При этом для основной массы путешествующих клиентов оператора ничего не изменилось, заявил Эмдин. Например, на новой линейке «Мой Tele2», которую компания запустила в апреле этого года, входящие вызовы уже были бесплатными.

Кроме этого, на всех тарифах Tele2 интернет расходовался по цене домашнего региона, в каком бы уголке нашей страны ни находился абонент компании.

Операторы, по словам гендиректора Tele2, провели большую организационную работу. Главная сложность была в трансформации архивных тарифов, на которых продолжают обслуживаться многие абоненты.

Отмена роуминга, по мнению Сергея Эмдина, может привести к тому, что разница в ценах на сотовую связь между ближайшими регионами начнет стираться. В различиях цен между Новосибирском и Кемерово, например, не будет смысла, потому что многие часто ездят из одного города (и региона) в другой.

Как развивается сеть Tele2 в Алтайском крае

Сеть Tele2 в Алтайском крае работает на территории, где проживает 74,4% населения или 1,75 млн человек. Сети 3G доступны 67% населения, 4G — почти 60%. Строительство и запуск базовых станций продолжается: за первое полугодие доля населения в покрытии 3G выросла на 2%, в покрытии 4G — на 4%.

При расширении 4G в Алтайском крае компания использует технологию LTE Sharing: базовые станции 2G модернизируют, и на них же запускают сеть 4G. Это позволяет сократить расходы на строительство Сети примерно в 2,5 раза, сохранив высокое качество услуг для абонентов.