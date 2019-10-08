Генеральный директор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб принял участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя»

Международный форум «Российская энергетическая неделя» прошел в Москве в ЦВЗ «Манеж» в период с 2 по 5 октября. В Форуме традиционно приняли участие руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации.

В этом году на «РЭН» собралось рекордное число участников — 10,5 тысяч человек, представляющих более 200 компаний из 80 стран мира. В обсуждении основных тем форума приняли участие: Президент России Владимир Путин, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. В состав делегации от нашего региона вошли Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин и представители энергетических предприятий. Компанию «Алтайкрайэнерго» представил генеральный директор Сергей Приб.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства призвал энергетиков шире использовать цифровые технологии при добыче сырья, в генерации и при передаче электроэнергии.

Петр Куруч и Сергей Приб. источник: АО «СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО».

На фото:

генеральный директор ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Петр Куруч,

генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», АО «СК Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.

Сергей Приб в данном мероприятии участвует впервые, но вызовы, принятые в рамках форума, постоянно принимаются и внедряются в деятельность «Алтайкрайэнерго».

«Российская энергетическая неделя» — одно из главных мировых событий в сфере развития энергетического комплекса. Участие в таком мероприятии позволяет придерживаться тенденций развития мировой и отечественной энергетики в долгосрочной перспективе. Очевидно, что мы стоим на пороге новой великой промышленной революции, радикальные инновации которой касаются всей промышленно-энергетической отрасли, в первую очередь, энергетики, входящей в число отраслей с высокими темпами роста технического прогресса. При этом энергокомпаниям федерального, регионального или муниципального уровня для устойчивого и динамичного развития недостаточно жить сегодняшним и даже завтрашним днем. Темпы развития технологий, и в сфере энергетики, и в сфере IT-решений, совершенствование отраслевого законодательства стимулируют нас к внедрению цифровизации во все производственные процессы компании и к поиску новых решений, креативных идей и инноваций.

Электроэнергетика Алтайского края — это сложнейший технологический комплекс, ее значение для жизнедеятельности населения трудно переоценить. Именно поэтому мы должны поддерживать стратегическую конгруэнтность между всеми участниками энергорынка и участвовать в обсуждении путей развития технологий на самом высоком уровне", — прокомментировал генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.