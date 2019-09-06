Генетики вплотную приблизились к разгадке тайны лох-несского чудовища

За неизвестное науке существо, которое якобы живет в озере Лох-Несс в Шотландии, люди многие годы могли принимать гигантских угрей, авторитетно заявил новозеландский генетик Нил Джеммел.

Ученый проанализировал 250 проб воды из озера. Тогда и выяснилось, что практически в каждом месте забора воды наблюдался «очень большой объем ДНК угрей», пишет The Independent.

«Наши данные не дают представления об их <этого вида рыб> размере, но количество материала таково, что сбросить со счетов версию о том, что в Лох-Нессе водятся гигантские угри, нельзя», — пояснил исследователь.

В озере в результате обычной вариации либо мутации могли завестись особи длиной в 4 метра, уверен генетик, пишет «Росбалт».

Фото чудовища

Между тем год назад канадская туристка Линн Лок сделала в Шотландии снимок на знаменитом озере Лох-Несс, где на водной глади видно нечто, напоминающее чудовище Несси.

Школьный секретарь Линн Лок проводила с семьей отдых в Глазго и на несколько дней отправилась в горы. Подозрительное существо, двигавшиеся под водой, Линн заметила в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где, по рассказам охотников за легендарной рептилией, чаще сего наблюдают Лох-Несское чудовище.

Снимок Линн стал внесли в официальный реестр регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.