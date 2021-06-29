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Жизнь

Гений из Иваново. Как художник-текстильщик Глеб Белышев прославил алтайские ткани на весь мир

В 70-е годы прошлого века изготовленные в Барнауле ткани и швейные изделия сверкали на выставках в Париже и Лейпциге. Их автор — Глеб Белышев, создатель школы текстильного рисунка на Алтае. Он трудился на Барнаульском ХБК. В день рождения знаменитого художника altapress.ru рассказывает о его жизни и творческом пути.

Барнаульский ХБК.
Барнаульский ХБК.
Фото из открытых источников.

Родился Глеб Белышев 29 июня 1922 года в городе Иваново. В 1942 году окончил художественное отделение Ивановской техникума промышленною дизайна, в этом же году ушел на фронт. Демобилизовавшись, с 1945 по 1962 год работал на текстильных фабриках Иваново. В 1957 году стал членом Союза художников СССР.

В 1962 году в Барнауле открылся хлопчатобумажный комбинат (ХБК). Глеба Белышева, как опытного специалиста пригласили туда на работу, пишет altlib.ru.

На ХБК он организовал и возглавлял до 1987 года художественную мастерскую. Благодаря деятельности Белышева и его мастерской впервые на Алтае и в Сибири появились набивка и ситцепечатание. Также он создал школу текстильного рисунка на Алтае.

Под руководством Белышева на Барнаульском ХБК в художественной мастерской создавались кроки (рисунки для ткани), занимавшие ведущие места на смотрах, конкурсах и крупных выставках как в стране, так и за рубежом.

Глеб Белышев.
Глеб Белышев.
altlib.ru.

1970-е годы стали настоящим творческим взлетом художника — его ткани и швейные изделия из них экспонируются на международных выставках в Париже и Лейпциге.

Белышев принимал участие в краевых художественных выставках в Барнауле, в IV и V зональных художественных выставках «Сибирь социалистическая», на Всесоюзных выставках ВДНХ СССР и других смотрах.

Успех связан прежде всего с тем, что на фундаменте зрелого практического и художественного опыта наиболее полно выразила себя индивидуальность художника. Ткани Белышева стали узнаваемы.

Первоисточником творчества для него всегда оставалась природа, в ее красоте и многообразии находил художник темы орнаментальных композиций и мотивов — «Букет светлых роз», «Лужок», «Розы с травкой», «Вишенка на суровом полотне», «Розы ночью», пишет cyberleninka.ru.

В 1971 году за художественное оформление алтайских ситцев Глеба Белышева наградили орденом Трудового Красного Знамени. В 1996 году он стал лауреатом муниципальной премии Барнаула в области искусства. В 1999 году художнику присвоили почетное звание «Заслуженный художник России».

Барнаульский ХБК.
Барнаульский ХБК.
Фото из открытых источников.

Глеб Белышев всегда сохранял привязанность к растительному орнаменту часто обращается к народному творчеству. Известность приобрели его кроки и ткани: «Вятская игрушка», «Праздник в Кирове», «Приглашение к чаю», «Северные прялки», «Хоровод», «Полховские матрешки» и другие.

Очень увлеченно художник работал, используя орнаменты Горного Алтая. Он создал такие текстильные композиции, как «Алтайский ковер», «Ковровая дорожка» и «Сувенирная салфетка».

Наследие Белышева хранится в Ивановском художественном музее, Государственном художественном музее Алтайского края, в Музее народов Востока в Москве, а также в частных коллекциях России, США, Канады, Швеции, Швейцарии, Италии, Германии, Японии, Кубы.

Ушел из жизни Глеб Белышев 13 января 2016 года.

Анна Карпова

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