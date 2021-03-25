Генпрокуратура описала типового преступника в Алтайском крае

Среднестатистический преступник в Алтайском крае — это мужчина 30−49 лет без постоянного источника доходов, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Согласно опубликованным данным, типовой алтайский преступник — это мужчина 30−49 лет (57% от числа всех преступников мужского пола).

«Имеющий среднее профессиональное (34,9%) или начальное и основное общее образование (34,6%). Без постоянных источников доходов (71,6%). Преимущественно это граждане России (98,6%)», — выяснили в ведомстве.

Меньше всего в 2020 году на Алтае преступлений совершили подростки 14−15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием и работники органов госвласти.

В целом социальный портрет алтайского преступника практически совпадает с российским.