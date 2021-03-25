Генпрокуратура описала типового преступника в Алтайском крае

Согласно опубликованным данным, типовой алтайский преступник — это мужчина 30−49 лет (57% от числа всех преступников мужского пола).
«Имеющий среднее профессиональное (34,9%) или начальное и основное общее образование (34,6%). Без постоянных источников доходов (71,6%). Преимущественно это граждане России (98,6%)», — выяснили в ведомстве.
Меньше всего в 2020 году на Алтае преступлений совершили подростки 14−15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием и работники органов госвласти.
В целом социальный портрет алтайского преступника практически совпадает с российским.