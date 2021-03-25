Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
63

Генпрокуратура описала типового преступника в Алтайском крае

Среднестатистический преступник в Алтайском крае — это мужчина 30−49 лет без постоянного источника доходов, следует из информации на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Задержание преступника.
Задержание преступника.
22.мвд.рф

Согласно опубликованным данным, типовой алтайский преступник — это мужчина 30−49 лет (57% от числа всех преступников мужского пола).

«Имеющий среднее профессиональное (34,9%) или начальное и основное общее образование (34,6%). Без постоянных источников доходов (71,6%). Преимущественно это граждане России (98,6%)», — выяснили в ведомстве.

Меньше всего в 2020 году на Алтае преступлений совершили подростки 14−15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием и работники органов госвласти.

В целом социальный портрет алтайского преступника практически совпадает с российским.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость