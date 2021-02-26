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Жизнь

Генпрокуратура потребовала перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин потребовал от коллег из прокуратуры Алтайского края перестроить работу по выявлению коррупции, пишет ТАСС.

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
altairegion22.ru

Выступая на заседании коллегии краевой прокуратуры, Демешин сказал, что в регионе практически нет случаев увольнения чиновников за коррупцию.

«Мы видим большое количество привлеченных к административной ответственности, но уволен по утрате доверия у вас один за весь год. При этом в 2019 году у вас было 39 чиновников, которые были освобождены по утрате доверия по итогам антикоррупционных проверок», — отметил он.

При этом, по его словам, президент Владимир Путин еще более 10 лет назад поставил задачу перед всеми органами власти, что чиновник, приходя на государственную службу, должен закончить заниматься бизнесом, а его расходы должны соответствовать доходам его семьи.

«Несопоставимое количество доходов и расходов — это предмет вашей детальной работы», — подчеркнул Демешин.

Также он отметил, что в Алтайском крае нет антикоррупционных исков и случаев изъятия незадекларированного имущества у чиновников.

«Может быть, все хорошо», но все же это «заставляет задуматься», считает замгенпрокурора.

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