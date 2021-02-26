Генпрокуратура потребовала перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае

Выступая на заседании коллегии краевой прокуратуры, Демешин сказал, что в регионе практически нет случаев увольнения чиновников за коррупцию.
«Мы видим большое количество привлеченных к административной ответственности, но уволен по утрате доверия у вас один за весь год. При этом в 2019 году у вас было 39 чиновников, которые были освобождены по утрате доверия по итогам антикоррупционных проверок», — отметил он.
При этом, по его словам, президент Владимир Путин еще более 10 лет назад поставил задачу перед всеми органами власти, что чиновник, приходя на государственную службу, должен закончить заниматься бизнесом, а его расходы должны соответствовать доходам его семьи.
«Несопоставимое количество доходов и расходов — это предмет вашей детальной работы», — подчеркнул Демешин.
Также он отметил, что в Алтайском крае нет антикоррупционных исков и случаев изъятия незадекларированного имущества у чиновников.
«Может быть, все хорошо», но все же это «заставляет задуматься», считает замгенпрокурора.