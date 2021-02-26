Генпрокуратура потребовала перестроить работу по выявлению коррупции в Алтайском крае

Выступая на заседании коллегии краевой прокуратуры, Демешин сказал, что в регионе практически нет случаев увольнения чиновников за коррупцию.

«Мы видим большое количество привлеченных к административной ответственности, но уволен по утрате доверия у вас один за весь год. При этом в 2019 году у вас было 39 чиновников, которые были освобождены по утрате доверия по итогам антикоррупционных проверок», — отметил он.