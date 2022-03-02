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Жизнь

Генпрокуратура пригрозила «Википедии» блокировкой ресурса

Генпрокуратура через Роскомнадзор прислала «Википедии» предостережение о возможной блокировке сайта за статью «Вторжение России на Украину (2022)». Информацию подтвердил РБК исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Википедия опубликовала рейтинг популярности действующих глав субъектов РФ.
Википедия опубликовала рейтинг популярности действующих глав субъектов РФ.
pixabay.com.

В уведомлении отмечается, что в статье сообщается «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

Козловский заявил, что это было написано в старой версии статьи. Также он напомним, что ее одновременно пишут и проверяют пользователи с самыми разными взглядами на происходящие в Украине события.

«Все сомнительные, непроверенные, противоречивые утверждения из статьи оперативно убираются. Аналогично из статьи убираются эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы», — заверил представитель энциклопедии.

Редакция РБК отметила, что в материале «Википедии» значительно разнятся сведения о погибших и пострадавших, но все они имеют ссылку на официальные источники.

Необходимость снятия денег со счетов в российских банках в этой версии статьи не упоминается.

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