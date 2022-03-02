Генпрокуратура пригрозила «Википедии» блокировкой ресурса

Генпрокуратура через Роскомнадзор прислала «Википедии» предостережение о возможной блокировке сайта за статью «Вторжение России на Украину (2022)». Информацию подтвердил РБК исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В уведомлении отмечается, что в статье сообщается «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», а также о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

Козловский заявил, что это было написано в старой версии статьи. Также он напомним, что ее одновременно пишут и проверяют пользователи с самыми разными взглядами на происходящие в Украине события.

«Все сомнительные, непроверенные, противоречивые утверждения из статьи оперативно убираются. Аналогично из статьи убираются эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы», — заверил представитель энциклопедии.

Редакция РБК отметила, что в материале «Википедии» значительно разнятся сведения о погибших и пострадавших, но все они имеют ссылку на официальные источники.

Необходимость снятия денег со счетов в российских банках в этой версии статьи не упоминается.