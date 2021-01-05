Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в Алтайском крае

Как передает ТАСС, организованный надзорным ведомством мониторинг цен позволил пресекать попытки их роста с начала пандемии коронавируса.
В генпрокуратуре подчеркнули, что в условиях распространения COVID-19 для защиты прав граждан правоохранители стали активнее работать с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.
«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — уточнили в ведомстве
Отмечается что только за первое полугодие 2020 года было вскрыто более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары.
В целях устранения выявленных нарушений было внесено свыше 270 представлений.