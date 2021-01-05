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Жизнь

Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в Алтайском крае

Алтайский край попал в число регионов России, где генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Как передает ТАСС, организованный надзорным ведомством мониторинг цен позволил пресекать попытки их роста с начала пандемии коронавируса.

В генпрокуратуре подчеркнули, что в условиях распространения COVID-19 для защиты прав граждан правоохранители стали активнее работать с сообщениями о нарушениях законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.

«Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах», — уточнили в ведомстве

Отмечается что только за первое полугодие 2020 года было вскрыто более 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары.

В целях устранения выявленных нарушений было внесено свыше 270 представлений.

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