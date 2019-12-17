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Жизнь

Генпрокуратура заказала себе два электромобиля для перемещения по полям для гольфа

Генеральная прокуратура РФ заказала себе два гольф-кара общей стоимостью чуть более 3 млн рублей.

Ялта.
Ялта.
yalta-gs.gov.ua

Информация о конкурсе на поставку двух электромобилей, используемых для перемещения по полям для гольфа, появилась на сайте госзакупок.

«Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т. д.); крепление всего оборудования должно быть выполнено способом, исключающим его перемещение и создание помех водителю и пассажирам во время движения или в нештатных аварийных ситуациях», — говорится в контракте.

Заказ разместил начальник главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры — начальник управления специального и технического обеспечения Пронин В. Я. на основании личного приказа генпрокурора Юрия Чайки, пишет znak.com.

Генпрокуратура покупает гольф-кары Club Car Transporter Electric.

Контракт заключен 9 декабря этого года. С этого момента у поставщика — ООО «АГРО АЛЬЯНС» — есть 14 дней на его осуществление.

Гольф-кар вмещает шесть человек, может проехать на одном заряде до 59 километров. Максимальная скорость — 27 километров в час.

Контракт заключен «в целях обеспечения нужд Российской Федерации», говорится в документе. Предполагается, что гольф-кары будут использоваться в ведомственном санатории в Ялте.

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