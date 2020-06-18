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Жизнь

Генпрокурор рассказал, сколько медработников не хватает России

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что сегодня серьезную проблему в области здравоохранения представляет дефицит медицинских работников, сообщает ТАСС.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Краснов подчеркнул, что оперативно принятые меры в условиях пандемии позволили системе справиться с нагрузкой, но не везде оказание медуслуг обеспечивают на надлежащем уровне.

«Сегодня мы оказались в новых реалиях, когда особенно остро встает вопрос развития сферы здравоохранения, которое в свою очередь во многом зависит от надлежащего нормативного регулирования», — подчеркнул генпрокурор в ходе доклада в Совфеде о состоянии законности и правопорядка в стране.

По его словам, проверки уже показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом в некоторых регионах закупленное дорогостоящее оборудование длительное время не используют.

Серьезную проблему представляет дефицит медицинских работников, отметил Краснов. Например, в Курганской области в 2019 году медорганизации укомплектованы врачами на 40%, а средним медперсоналом — на 61%.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
Altapress.ru

«В текущем году ситуация существенно не улучшилась <…> В современных же условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее», — уверен прокурор.

По его словам, «такие примеры не редкость» — как и в прежние годы. И это, несомненно, негативно отражается на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи в России.

Кроме того, Краснов заявил, что прокуроры реагируют на все случаи необоснованных невыплат или увольнений под предлогом трудностей из-за пандемии: «Поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам».

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