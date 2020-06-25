Геологи рассказали о зарождении нового континента в Индийском океане

Геологи из Австралии и Франции проанализировали состав пород, из которых образованы острова на юге Индийского океана, и установили, что здесь формируется «эмбриональный континент», пишет Planet Today.

Известно, что континентальная кора формируется на границах океанов и континентов, где расположенные под океанами литосферные плиты погружаются в участки мантии под континентами. Итогом процесса становится гранитная магма, которая поднимается вверх и формирует основу континентов.

Исследование, проведенное в Индийском океане в районе Антарктиды, где расположен архипелаг Кергелен, показало, что континентальная кора может формироваться не только на границах, но и в открытом океане.

Острова Кергелен — это вулканы, но их геология состоит из пород, которые характерны не только для островов, но и для континентов. Авторы научной работы уверены, что именно таким образом на Земле появлялись первые континенты.