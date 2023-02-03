Геополитический противовес. Как алтайские ученые выбили почву у Эрдогана

О научно-образовательном центре алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ написало лондонское издание на арабском языке. Al-Quds Al-Arabi опубликовали материал под громким заголовком «Москва в ответ Анкаре: „Большой Алтай“ вместо „Турецкого национализма“». Об этом сообщила пресс-служба «Большого Алтая».

Лондонская газета Al-Quds Al-Arabi — одна из самых популярных арабских газет, которая распространяется на Ближнем Востоке, Северной Африке, Европе и Америке.

Основной посыл статьи лондонского журналиста Эмада Шидиака заключается в том, что «Большой Алтай» продвигает на международном уровне альтернативную пантюркизму теорию «Алтайской цивилизации», основанной на значении Саяно-Алтайского региона как прародины тюркских народов и роли России как гаранта сохранения самобытности, культуры, языка и традиций тюркских народов.

Статью в переводе на русский в конце января перепечатало со своими комментариями новосибирское издание «Новости Сибири» под заголовком «Лондонская газета Al-Quds Al-Arabi: Алтайские ученые выбивают почву у Эрдогана».

«Проект „Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности“ реализуется в АлтГУ при поддержке Минобрнауки РФ начиная с 2020 года, — говорит руководитель центра президент АлтГУ Сергей Землюков. — Это, прежде всего, гуманитарный проект, направленный на евразийскую научно-образовательный интеграцию университетов стран Центральной Азии. Основная цель — объединить ученых — историков археологов, лингвистов, этнографов, географов — вокруг идеи укрепления того исторического фундамента, на котором формировались и развивались тюркские народы».

Большой Алтай. big-altai.ru

Лондонский журналист внимательно изучил материалы сайта «Большой Алтай» АлГУ и оценил итоги международных экспедиций и научных мероприятий, которые реализуются учеными Алтайского госуниверситета вместе с коллегами из университетов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

В материале отражены научные планы по работе над картой и каталогом тюркских археологических памятников Алтая, включая петроглифы и тюркские изваяния. Результаты этих исследований, которые ведутся большим международным научным коллективом, найдут свое отражение в пятитомной «Летописи тюркской цивилизации».

В лондонской статье говорится и о том, что алтайские ученые ищут и находят общие духовно-мировоззренческие ценности, общие знаменатели традиций и ремесел у славянских и тюркских народов, населяющих страны Евразийского континента.

«Основная работа нашего центра — это доработка и реализация „Концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и Центральной Азии“, над которой работают ученые нескольких стран и которая идеологически скрепляет и все проводимые нашим центром исследования с учетом исторических ценностей и традиций славянских и тюркских народов», — отметил Сергей Землюков.