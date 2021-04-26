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Жизнь

Героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС наградят в Барнауле

26 апреля мир вспоминает катастрофу на Чернобыльской АЭС. В день 35-ой годовщины со дня трагедии в Барнауле в концертном зале «Сибирь» пройдет торжественное мероприятие «Чернобыль, наша память и боль».

Припять, Чернобыль.
Припять, Чернобыль.
Agustín Martina / unsplash.com

Героев-ликвидаторы последствий радиационной аварии наградят медалями «За заслуги перед обществом», почетными грамотами правительства Алтайского края и благодарностями губернатора.

2,5 тыс. жителей Алтайского края приняли участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Сейчас в крае проживает 1 646 участников ликвидации, из них 721 являются инвалидами вследствие радиационного воздействия, 761 „ликвидатор“ 1986−1987 годов, 164 участника ликвидации 1988−1990 годов», — отметили в администрации Барнаула.

В самой краевой столице живут 645 участников ликвидации аварии.

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