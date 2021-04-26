Героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС наградят в Барнауле

Героев-ликвидаторы последствий радиационной аварии наградят медалями «За заслуги перед обществом», почетными грамотами правительства Алтайского края и благодарностями губернатора.
2,5 тыс. жителей Алтайского края приняли участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Сейчас в крае проживает 1 646 участников ликвидации, из них 721 являются инвалидами вследствие радиационного воздействия, 761 „ликвидатор“ 1986−1987 годов, 164 участника ликвидации 1988−1990 годов», — отметили в администрации Барнаула.
В самой краевой столице живут 645 участников ликвидации аварии.