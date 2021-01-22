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Жизнь
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Герои среди нас: сотрудник компании «Алтайкрайэнерго» спас пожилую женщину из пожара

Этот день жителям села Крутиха мог запомниться трагедией, но неравнодушие и грамотные действия вовремя поспевших специалистов спасли человеческую жизнь. Однако первым заметил и бросился в горящий дом мастер Крутихинского участка филиала «Каменские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» Сергей Крымских.

Пожар в Крутихе.
Пожар в Крутихе.
Фото предоставлено «Алтайкрайэнерго»

Утром 15 января Сергей Александрович шёл привычным путем на работу, когда увидел задымление частного дома. Он ни на секунду не сомневался при принятии решения пробраться в горящее здание, тем более, он сразу понял, кто в этот раз попал в беду.

— Работая на данном участке, я знал, что в этом доме живет наш потребитель — одиноко проживающая старушка. Времени на раздумья попросту не было, задымленность была уже очень высокая, — рассказал Сергей Крымских.

Ворвавшись в ограду, заполненную клубами дыма, он обнаружил у двери веранды беспомощную пожилую женщину, которая могла передвигаться только на ходунках. Подбежав к ней, Сергей понял, что она, к тому же, была абсолютно незрячей.

— Для женщины, которой около 90 лет, она держалась стойко и смогла добраться до выхода, но дальше она уже была не способна ориентироваться в пространстве. Я сразу спросил её о наличии газового баллона в доме. Их оказалось два…- поделился воспоминаниями Сергей Александрович.

Сергей Крымских.
Сергей Крымских.
Фото предоставлено «Алтайкрайэнерго»

Помогая женщине выбраться, он параллельно вызвал противопожарную службу, связался с диспетчерской «Алтайкрайэнерго» и дал команду об отключении линий электропередач. Специалисты оперативно обесточили дом для безопасного выполнения работ по тушению пожара. Передав пострадавшую в руки соседей, энергетик дождался пожарных и сообщил о наличии газовых баллонов внутри полыхающего дома. Бригада не стала входить внутрь, через несколько минут раздался взрыв одного из баллонов.

Позже выяснилось, что возгорание данного дома началось с крыши, которая загорелась от печной трубы. Затем огонь перекинулся на веранду и внутрь жилых помещений. В тушении пожара принимали участие два пожарных расчета. На данный момент дом не пригоден для проживания.

К слову, прибывшие в тот день сотрудники МЧС сообщили Сергею Александровичу о крупном возгорании еще одного дома в этом же селе. Это мастер участка тоже сразу же передал коллегам, что помогло максимально оперативно сработать по отключению линий.

По словам самого Сергея Крымских, не растеряться в этой ситуации ему помогли навыки, полученные при обучении в компании «Алтайкрайэнерго».

— Каждый из нас точно знает, как нужно действовать при пожаре. Спецподготовка, предусмотренные для работников нашей профессии учебные и контрольные тренировки, помогают нам быстро реагировать и принимать правильные решения практически в любой чрезвычайной ситуации, — прокомментировал Сергей Александрович.

Сергей Крымских скромно признается, что эту историю он даже не хотел рассказывать, ведь прийти на помощь в такой ситуации — не геройство, так поступил бы каждый, главное, что человек остался жив.

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