Герои в нашей памяти. Алтайский трансформаторный завод восстановил монумент воинам, павшим в годы ВОВ

Памятник воинам, павшим на полях Великой Отечественной войны, восстановили в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района по инициативе Алтайского трансформаторного завода.

Решение о реставрации монумента было принято еще в 2020 году, когда страна отпраздновала 75-ю годовщину Великой Победы.

Желая помочь в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны, руководство барнаульского предприятия обратилось в Алтайскую краевую общественную организацию Всероссийской организации ветеранов войны и труда, которая и порекомендовала оказать поддержку селу Усть-Мосиха.

В августе прошлого года представители Алтайского трансформаторного завода посетили Усть-Мосиху, чтобы своими глазами посмотреть на состояние памятника и оценить объем работ и размер необходимых финансовых вложений.

По словам генерального директора ОАО «Алтайский трансформаторный завод» Александра Карлова, монумент был установлен в 1975 году и за почти полувековую историю сильно обветшал. Скульптурная композиция «Солдат с девочкой» была разрушена, восстановления требовали барельефы и таблички с именами воинов.

Своими силами местной администрации восстановить памятник, к сожалению, не удалось.

В итоге предприятие совместно с главой Усть-Мосихинского сельсовета Юрием Юдаковым заключило договоры с подрядными организациями на создание скульптурной композиции «Воин с девочкой», барельефов и реставрацию металлических плит с именами павших воинов.

Также подрядчику предстояло выполнить демонтаж старой плитки, осуществить укладку новой, закрепить все барельефы и плиты.

Для восстановительных работ был закуплен керамогранит, тротуарная плитка, кирпич и все, что было необходимо для проведения ремонта.

Памятник воинам , павшим на полях Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

В общей сложности на восстановление памятника барнаульское предприятие направило более 800 тысяч рублей.

«Мы хотим привлечь внимание общественности и молодежи к такой общечеловеческой святыне как память о погибших воинах. Ведь это не какая-то абстрактная вещь. Это наша обязанность перед теми, кто выстрадал и завоевал Победу. У кого-то родители-участники войны еще живы, у кого-то уже нет, но мы должны, этот наш сыновний долг, передать память нашим детям, внукам и правнукам. Если мы это сделаем и научим их помнить и уважать подвиги дедов и прадедов, то тогда каждый из нас сможет сказать, что жизнь прожил не зря», — подчеркивает руководитель «Алттранса».

Торжественное открытие памятника после реставрации состоится 26 июня в 11:00. В церемонии примут участие глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер, глава Усть-Мосихинского сельсовета Ребрихинского района Юрий Юдаков, первый заместитель Алтайского краевого совета ветеранов войны и труда Владимир Чикильдик, председатель совета ветеранов села Усть-Мосиха Анатолий Корнеев и генеральный директор ОАО «Алтайский трансформаторный завод» Александр Карлов.

Говоря о проделанной в Усть-Мосихе работе, гендиректор «Алттранса» отмечает: «Мы решили восстановить памятник, потому что он дорог и значим для жителей села. Это место, где они могут отдать дань уважения и памяти своим родственникам».

Справка

ОАО «Алтайский трансформаторный завод» (ОАО «Алттранс») — один из крупнейших производителей масляных трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций в России и странах СНГ.

Продукция предприятия соответствует государственным стандартам, имеет сертификаты соответствия и декларации о соответствии систем сертификации Российской Федерации.

Среди потребителей продукции ОАО «Алттранс» — крупнейшие нефтедобывающие предприятия (ОАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» и др.) и компании энергетического комплекса (ПАО «Россети» и ее дочерние МРСК, АО «ДРСК», ОАО «Сетевая компания» (Республика Татарстан), ООО «Башкирэнерго», ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и др.).

Масляные трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции также востребованы в Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане и Монголии.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».