Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -20°C
Жизнь

Пример для поколений. Самые известные герои Алтайского края

23 февраля — праздник защитников Отечества и один из дней памяти тех, кто защищал Родину. Рассказываем о героях из Алтайского края.

Подготовка к выставке "Слава российского оружия".
Подготовка к выставке "Слава российского оружия".
Анна Зайкова.

Михаил Калашников

Всемирно известный конструктор стрелкового оружия, создатель автомата Калашникова (АК), родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В 1938 году Калашникова призвали на службу в армию, где он прошел курс механика-водителя танка.

После начала Великой Отечественной войны он участвовал в боях как командир танка Т-34, но был тяжело ранен под Брянском и отправлен в госпиталь. В больничной палате мужчину не покидала мысль о создании нового пистолета-пулемета.

Свой шестимесячный отпуск по состоянию здоровья он посвятил работе над проектом и вскоре изготовил первый образец. В 1947 году автомат Калашникова был принят на вооружение Советской армии. За разработку АК-47 конструктору была присуждена Сталинская премия первой степени.

Михаил Калашников.
Михаил Калашников.
СС0.

Николай Малахов

Родился в селе Шелаболихе в 1921 году. Поступил в железнодорожный техникум в городе Барнауле, одновременно посещал аэроклуб. Затем были авиационная школа. Шел третий год войны, когда Николай Малахов попал на фронт. С первых боевых вылетов его штурмовик враги окрестили «черной смертью».

Начав с командира звена, он вскоре стал ведущим группы, а затем заместителем командира авиаэскадрильи. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении 122 успешных боевых вылетов, и нанесенный большой урон противнику в технике и живой силе Николаю Малахову присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Николая Малахова названа улица Барнаула.

Николай Малахов.
Николай Малахов.
СС0.

Георгий Исаков

Родился в деревне Касмале Алтайского края в 1919 году. Вскоре семья переехала в Барнаул. Здесь Георгий учился, отсюда ушел в армию. Грянула война. Исаков попал в плен, потом сбежал. Воевал в партизанском отряде. Затем партизаны соединились с частями Советской Армии.

Шел бой за населенный пункт Стынку — в Румынии. Огонь из противотанковой пушки врага косил бойцов. Но к ней пополз младший сержант Георгий Исаков. За несколько метров от пушки враг его заметил.

Георгий одним прыжком преодолел последние метры, прижимая к груди противотанковую гранату, бросился вперед. Взрывом расчет был уничтожен. Но погиб и Георгий. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В честь Исакова названа крупная улица в Барнауле.

Георгий Исаков.
Георгий Исаков.
СС0.

Константин Павлюков

Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле. С самого детства у Константина была мечта — стать летчиком. В 1984 году курсант Павлюков, окончив летное училище, получает специальность летчика-инженера и первое офицерское звание — лейтенант.

В тот же год прибывает в штурмовой авиационный полк в Прикарпатский военный округ. В 1986 году полк был направлен в Афганистан для выполнения интернационального долга. За три месяца Павлюков совершил 70 боевых вылетов.

Вечером 21 января 1987 года во время взлета, самолет Константина был сбит ракетой. Летчик катапультировался и удачно приземлился. Но наступившие сумерки и радиопротиводействие душманов свело на нет поисковую операцию. Павлюков почти час вел на земле бой с окружившей его бандой. Когда боеприпасы кончились, летчик подорвал себя и врагов гранатой. Константину Павлюкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Константин Павлюков.
Константин Павлюков.
СС0.

Олег Пешков

Родился 30 августа 1970 года. В 1987 году с золотой медалью окончил Свердловское суворовское военное училище. В 1991 году окончил с золотой медалью Харьковское высшее военное авиационное училище имени Грицевца.

24 ноября 2015 года в качестве командира экипажа фронтового бомбардировщика Су-24М ВКС России совершал боевой вылет в Сирии. Бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой с истребителя ВВС Турции и упал на сирийской территории.

Экипаж бомбардировщика сумел катапультироваться. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли боевиками, причислявшими себя к турецкой ультраправой организации «Серые волки».
Пешкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Олег Пешков.
Олег Пешков.
СС0.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость