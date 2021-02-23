Пример для поколений. Самые известные герои Алтайского края

23 февраля — праздник защитников Отечества и один из дней памяти тех, кто защищал Родину. Рассказываем о героях из Алтайского края.

Михаил Калашников

Всемирно известный конструктор стрелкового оружия, создатель автомата Калашникова (АК), родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В 1938 году Калашникова призвали на службу в армию, где он прошел курс механика-водителя танка.

После начала Великой Отечественной войны он участвовал в боях как командир танка Т-34, но был тяжело ранен под Брянском и отправлен в госпиталь. В больничной палате мужчину не покидала мысль о создании нового пистолета-пулемета.

Свой шестимесячный отпуск по состоянию здоровья он посвятил работе над проектом и вскоре изготовил первый образец. В 1947 году автомат Калашникова был принят на вооружение Советской армии. За разработку АК-47 конструктору была присуждена Сталинская премия первой степени.

Михаил Калашников. СС0.

Николай Малахов

Родился в селе Шелаболихе в 1921 году. Поступил в железнодорожный техникум в городе Барнауле, одновременно посещал аэроклуб. Затем были авиационная школа. Шел третий год войны, когда Николай Малахов попал на фронт. С первых боевых вылетов его штурмовик враги окрестили «черной смертью».

Начав с командира звена, он вскоре стал ведущим группы, а затем заместителем командира авиаэскадрильи. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении 122 успешных боевых вылетов, и нанесенный большой урон противнику в технике и живой силе Николаю Малахову присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Николая Малахова названа улица Барнаула.

Николай Малахов. СС0.

Георгий Исаков

Родился в деревне Касмале Алтайского края в 1919 году. Вскоре семья переехала в Барнаул. Здесь Георгий учился, отсюда ушел в армию. Грянула война. Исаков попал в плен, потом сбежал. Воевал в партизанском отряде. Затем партизаны соединились с частями Советской Армии.

Шел бой за населенный пункт Стынку — в Румынии. Огонь из противотанковой пушки врага косил бойцов. Но к ней пополз младший сержант Георгий Исаков. За несколько метров от пушки враг его заметил.

Георгий одним прыжком преодолел последние метры, прижимая к груди противотанковую гранату, бросился вперед. Взрывом расчет был уничтожен. Но погиб и Георгий. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В честь Исакова названа крупная улица в Барнауле.

Георгий Исаков. СС0.

Константин Павлюков

Константин Павлюков родился 2 августа 1963 года в Барнауле. С самого детства у Константина была мечта — стать летчиком. В 1984 году курсант Павлюков, окончив летное училище, получает специальность летчика-инженера и первое офицерское звание — лейтенант.

В тот же год прибывает в штурмовой авиационный полк в Прикарпатский военный округ. В 1986 году полк был направлен в Афганистан для выполнения интернационального долга. За три месяца Павлюков совершил 70 боевых вылетов.

Вечером 21 января 1987 года во время взлета, самолет Константина был сбит ракетой. Летчик катапультировался и удачно приземлился. Но наступившие сумерки и радиопротиводействие душманов свело на нет поисковую операцию. Павлюков почти час вел на земле бой с окружившей его бандой. Когда боеприпасы кончились, летчик подорвал себя и врагов гранатой. Константину Павлюкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Константин Павлюков. СС0.

Олег Пешков

Родился 30 августа 1970 года. В 1987 году с золотой медалью окончил Свердловское суворовское военное училище. В 1991 году окончил с золотой медалью Харьковское высшее военное авиационное училище имени Грицевца.

24 ноября 2015 года в качестве командира экипажа фронтового бомбардировщика Су-24М ВКС России совершал боевой вылет в Сирии. Бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой с истребителя ВВС Турции и упал на сирийской территории.

Экипаж бомбардировщика сумел катапультироваться. Пешков погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли боевиками, причислявшими себя к турецкой ультраправой организации «Серые волки».

Пешкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.