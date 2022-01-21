Герой «Первого канала» и «космический» дебют. Тест: как хорошо вы знаете современных творческих личностей Барнаула

Наверняка многие не пропустят новость о выходе фильма Стивена Спилберга или альбома Scorpions. Но так ли известны барнаульцам писатели, художники и музыканты, которые творят буквально на соседней улице? Проверьте, как хорошо знаете этих людей в тесте altapress.ru.