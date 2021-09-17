Сломанный кинескоп. Тест: сможете ли вы угадать кино по звуку

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Без музыки и слов уже невозможно представить фильмы в кинотеатре. В этот день, 99 лет назад состоялся первый в истории показ звукового кино. Попробуйте пройти тест altapress.ru и угадать ленту лишь по звуковому ряду.
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