Гей-пара с усыновленными детьми хочет уехать в США из-за преследований в России

Однополая семья с двумя несовершеннолетними детьми, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело против сотрудника соцопеки, запросила политическое убежище в США, сообщили «Интерфаксу» в правозащитной ЛГБТ-организации «Выход».

«Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. К этому привел непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни их семьи», — сказали правозащитники.

В июле в Москве впервые было возбуждено уголовное дело против чиновников соцзащиты, допустивших, пропустивших усыновление двух мальчиков гей-парой.

Сотрудников отдела соцзащиты населения московского района Марьино обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновленных детей из-за недобросовестного отношения к службе, повлекшего нарушение прав граждан (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Радуга , символ ЛГБТ. СС0

Сообщалось, что у гей-пары, а также у родителей и брата одного из мужчин прошли обыски. По данным правозащитной организации, сами мужчины проходят по делу в качестве свидетелей.

Недавно они покинули пределы России и возвращаться, судя по всему, не собираются. В правозащитной организации отмечают, что это сделано для того, чтобы обезопасить детей.