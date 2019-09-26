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26 сентября
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Жизнь

Гей-пара с усыновленными детьми хочет уехать в США из-за преследований в России

Однополая семья с двумя несовершеннолетними детьми, из-за усыновления которых было возбуждено уголовное дело против сотрудника соцопеки, запросила политическое убежище в США, сообщили «Интерфаксу» в правозащитной ЛГБТ-организации «Выход».

Флаг ЛГБТ.
Флаг ЛГБТ.
СС0

«Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. К этому привел непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни их семьи», — сказали правозащитники.

В июле в Москве впервые было возбуждено уголовное дело против чиновников соцзащиты, допустивших, пропустивших усыновление двух мальчиков гей-парой.

Сотрудников отдела соцзащиты населения московского района Марьино обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновленных детей из-за недобросовестного отношения к службе, повлекшего нарушение прав граждан (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Радуга, символ ЛГБТ.
Радуга, символ ЛГБТ.
СС0

Сообщалось, что у гей-пары, а также у родителей и брата одного из мужчин прошли обыски. По данным правозащитной организации, сами мужчины проходят по делу в качестве свидетелей.

Недавно они покинули пределы России и возвращаться, судя по всему, не собираются. В правозащитной организации отмечают, что это сделано для того, чтобы обезопасить детей.

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