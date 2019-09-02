ГИБДД будет бороться с шумными дрифтерами с помощью клумб

Алтайская Госавтоинспекция выбрала одним из способов борьбы с дрифтерами, которые вечером и по ночам гоняют в Барнауле, организацию клумб, пишет « КП на Алтае » со ссылкой на начальника ведомства Владислава Перцева.

По его словам, барнаульцы часто жалуются на гонщиков, которые устраивают соревнования в районе Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Дрифтеры не заботятся о безопасности окружающих и нарушают их покой, потому что гоняют на высокой скорости в основном вечером и ночью.

Идею с цветником уже воплотили на Речном вокзале: там изменили организацию движения, а на самом широком участке, который нравился дрифтерам, установили клумбу. По мнению начальника краевой ГИБДД, цветы на полюбившихся дрифтерам местах предостерегут их от неразумных действий.

В качестве альтернативы гонщикам предлагают отправиться на специальные площадки, где проходят соревнования, например, на аэродром Панфилово.

Полиция также рекомендует владельцам торговых центров ограничить въезд на парковку в вечернее время.