ГИБДД ужесточит штрафы за нарушение скоростного режима на дорогах

Превышение скорости на 1 км\ч повышает риск смертности от столкновения на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км\ч увеличивает риск смерти на 60%.
Снижать порог скорости, за нарушение которого следует штрафовать нужно, подчеркнул Черников, потому что по закону превышение на 1 километр в час — это уже нарушение.
Это одна из мер, которая позволит снизить аварийность на дорогах страны по сравнению с 2017 годом в три с половиной раза — до уровня, не превышающего 4 погибших на 100 тысяч человек. При этом количество аварийно-опасных участков на дорогах страны должно быть сокращено в два раза. Такую задачу поставил президента РФ Владимир Путин.
Для этого кроме обновления системы штрафов в стране предстоит повысить оперативность реагирования на происшествия, увеличить количество камер на дорогах и в целом сократить число аварийных участков.