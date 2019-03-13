ГИБДД ужесточит штрафы за нарушение скоростного режима на дорогах

К 2020 году в России планируют снизить порог для штрафа за скорость с 20 до 10 км\ч. Это позволит существенно сократить риск смертности при столкновении, пояснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, пишет « Российская газета ».

Превышение скорости на 1 км\ч повышает риск смертности от столкновения на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км\ч увеличивает риск смерти на 60%.

Снижать порог скорости, за нарушение которого следует штрафовать нужно, подчеркнул Черников, потому что по закону превышение на 1 километр в час — это уже нарушение.

Это одна из мер, которая позволит снизить аварийность на дорогах страны по сравнению с 2017 годом в три с половиной раза — до уровня, не превышающего 4 погибших на 100 тысяч человек. При этом количество аварийно-опасных участков на дорогах страны должно быть сокращено в два раза. Такую задачу поставил президента РФ Владимир Путин.

Для этого кроме обновления системы штрафов в стране предстоит повысить оперативность реагирования на происшествия, увеличить количество камер на дорогах и в целом сократить число аварийных участков.