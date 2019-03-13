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Жизнь

ГИБДД ужесточит штрафы за нарушение скоростного режима на дорогах

К 2020 году в России планируют снизить порог для штрафа за скорость с 20 до 10 км\ч. Это позволит существенно сократить риск смертности при столкновении, пояснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, пишет «Российская газета».

Дорожный знак, дорога.
Дорожный знак, дорога.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Превышение скорости на 1 км\ч повышает риск смертности от столкновения на 3%. Таким образом, превышение скорости на 20 км\ч увеличивает риск смерти на 60%.

Снижать порог скорости, за нарушение которого следует штрафовать нужно, подчеркнул Черников, потому что по закону превышение на 1 километр в час — это уже нарушение.

Это одна из мер, которая позволит снизить аварийность на дорогах страны по сравнению с 2017 годом в три с половиной раза — до уровня, не превышающего 4 погибших на 100 тысяч человек. При этом количество аварийно-опасных участков на дорогах страны должно быть сокращено в два раза. Такую задачу поставил президента РФ Владимир Путин.

Для этого кроме обновления системы штрафов в стране предстоит повысить оперативность реагирования на происшествия, увеличить количество камер на дорогах и в целом сократить число аварийных участков.

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