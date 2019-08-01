Гидрометцентр объяснил летние погодные аномалии

Летом 2019 года за Полярным кругом в последние дни июля было теплее, чем в средней полосе России. Необычная ситуация связана с тем, что над Уралом установился стационарный высокий циклон. Ученые считают, что погодные аномалии вызваны глобальными изменениями в атмосфере.

Вся европейская территория России будет 8−9 дней находиться в тылу этого циклона, куда будет «закачиваться» воздух не с северо-запада или с севера, а с северо-востока, пояснил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ветры идут прямо с моря Лаптевых, Карского моря, Новой Земли, то есть с Северного Ледовитого океана.

Холоднее обычного в начале последнего летнего месяца будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, и на севере Южного округа.

Теплее обычного, предполагается, будет на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае, Приморье.

В Крыму и на побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным (в пределах 25−30 градусов тепла днем).

Вильфанд подчеркнул, что погодные аномалии — это следствие глобальных изменений в атмосфере.

«В период глобального потепления наиболее выражено это потепление в северных, полярных районах. А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь, это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов», — говорит ученый.

По данным алтайских синоптиков, со 2 по 8 августа в крае средняя температура воздуха ожидается +16…+31 градус. Преобладающая ночная температура воздуха +14…+19 градусов, дневная +28…+33 градуса. Осадки, преимущественно слабые ожидаются в середине периода.