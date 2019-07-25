Гидрометцентр предупредил о выпадении снега и резком понижении температуры

В центральной части России произойдет резкое похолодание, на севере возможны снегопады. С 28 июля тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской страны, оттесняя скандинавское тепло к западным границам, сообщает «Российская газета».

На юге России жара спадет, и температура станет более комфортной. В средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4−7 градусов. От побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8−10 градусов.

Обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней.

В Гидрометцентре России изданию пояснили, что на крайнем севере и северо-востоке европейской части страны в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ультраполярное вторжение достигнет центральную часть страны в воскресенье столбики термометров резко устремятся вниз. В столичном регионе днем 28 июля воздух сможет прогреться лишь до +18−23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительному прогнозу, до +13−18 градусов. Ночью будет около плюс 8 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в Москве снега не будет, здесь ожидаются дожди, сообщает РИА Новости. Она такде не исключила, что это будет самый холодный вид вторжения — ультраполярное, что понизит температуру примерно на десять градусов.

Согласно предварительном прогнозу алтайских синоптиков, в крае 25, 26 и 27 июля ожидаются дожди и грозы. Днем прогнозируют +22…+27, а ночью столбики термометра опустятся до +10…+15 градусов.