Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление в Алтайском крае

Алтайский гидрометцентр сообщает о довольно резком потеплении, которое произойдет 13 января — на старый Новый год. Температуры плюсовыми не будут, но мороз будет весьма умеренным.

Если 12 января ожидается днём −9…−14 (в Барнауле — 10…-12), то 13 января ожидается заметное потепление. Впрочем, в Барнауле оно не столь существенное, как на других территориях края.

Погода 13 января в Алтайском крае

Температура −2…−7 , только по северу до -12.

только по северу до -12. Осадки: в большинстве районов небольшой , местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер: южный , 2−7 м/с , местами порывы до 13 м/с.

Погода 13 января в Барнауле