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Жизнь

Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление в Алтайском крае

Алтайский гидрометцентр сообщает о довольно резком потеплении, которое произойдет 13 января — на старый Новый год. Температуры плюсовыми не будут, но мороз будет весьма умеренным.

Снег идет. Зима. Метель.
Снег идет. Зима. Метель.
СС0

Если 12 января ожидается днём −9…−14 (в Барнауле — 10…-12), то 13 января ожидается заметное потепление. Впрочем, в Барнауле оно не столь существенное, как на других территориях края.

Погода 13 января в Алтайском крае

  • Температура −2…−7, только по северу до -12.
  • Осадки: в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
  • Ветер: южный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода 13 января в Барнауле

  • Температура −7…−9.
  • Осадки: временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
  • Ветер: южный, 2−7 м/с.

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