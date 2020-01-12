Гидрометцентр прогнозирует резкое потепление в Алтайском крае

Если 12 января ожидается днём −9…−14 (в Барнауле — 10…-12), то 13 января ожидается заметное потепление. Впрочем, в Барнауле оно не столь существенное, как на других территориях края.
Погода 13 января в Алтайском крае
- Температура −2…−7, только по северу до -12.
- Осадки: в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
- Ветер: южный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода 13 января в Барнауле
- Температура −7…−9.
- Осадки: временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
- Ветер: южный, 2−7 м/с.