15 октября
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Жизнь

«Гигант во всех смыслах». Звезды «Гарри Поттера» оплакивают Робби Колтрейна, исполнителя роли Хагрида

Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, сообщает BBC. Российским зрителям он был наиболее известен ролью Рубеуса Хагрида из фильмов о Гарри Поттере. Коллеги по съемкам выразили соболезнование.

Рубеус Хагрид, "Гарри Поттер".
Рубеус Хагрид, "Гарри Поттер".
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня".

Робби Колтрейн с 2001 по 2011 год играл получеловека-полувеликана Хагрида во всех фильмах о Гарри Поттере. Коллеги по площадке вспоминают его как веселого и жизнерадостного человека.

«Для меня это конец эпохи, 10 лет моей жизни. За это время успели вырасти мои дети. Наследие, которое оставили эти фильмы, перейдет от поколения моих детей к их детям. Так что и через полвека их тоже будут смотреть. Жаль, что меня уже не будет. Но Хагрид будет, да», — говорил актер в документальном фильме «Возвращение в Хогвартс», посвященному 20-летию экранной поттерианы.

Автор книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг рассказала, каким был актер: «Я больше никогда не познакомлюсь ни с кем, даже отдаленно похожим на Робби. Он был невероятно талантливым, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду».

Для «мальчика, который выжил» Дэниела Рэдклиффа актер был «самым смешным»: «Постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съёмочной площадке. Помню, как он поднимал нам настроение в „Узнике Азкабана“, когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух».

Исполнитель Невилла Долгопупса Мэтью Льюис также почтил память коллеги: «Он не парился о мелочах, и это всегда заставляло улыбаться. Гигант во многих смыслах».

Тематический парк по книгам о Гарри Поттере в Лос-Анджелесе.
Тематический парк по книгам о Гарри Поттере в Лос-Анджелесе.
adme.ru

Причину смерти Робби Колтрейна не озвучивают. Известно, что актер жаловался на здоровье и в последнее время передвигался на инвалидной коляске. Ему было 72 года.

Актер родился 30 марта 1950 года в городке Рутерглен, неподалеку от Глазго, где впоследствии окончил школу искусств. Часто появляться на большом экране он начал в 1980-х годах: «Прямой репортаж о смерти», «Госпиталь Британия», «Крулл», «Мона Лиза». Широкую известность ему принесли главные роли в фильмах «Монахини в бегах» и «Папа должен умереть».

В 1990-х он сыграл русского бандита и бывшего сотрудника КГБ Валентина Жуковского в фильмах о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», а также «И целого мира мало».

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