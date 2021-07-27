Гигантские вирусы обнаружили в самом глубоком месте Земли

Группа исследователей из китайского Шанхая обнаружила образцы на глубине порядка 11 км. Некоторые из них превышают размеры бактерий, тогда как обычные вирусы в среднем в 100 раз меньше бактерий.

Is there any place left? https://t.co/ABHUzErnbB — Prem Mohanty (@philipbkk) July 25, 2021

Сложные формы жизни почти не встречаются на такой глубине из-за очень низких температур, огромного давления и темноты.

Ученые также заявили, что доказательств вреда гигантских вирусов для человека пока нет, пишет «Росбалт».

При этом уже известно, что в некоторых случаях такие вирусы могут вызывать повреждение тканей у млекопитающих.