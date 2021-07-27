27 июля
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Жизнь

Гигантские вирусы обнаружили в самом глубоком месте Земли

На дне Марианской впадины найдены гигантские вирусы, сообщает National Geographic.

Ученый за микроскопом.
Ученый за микроскопом.
pixabay.com.

Группа исследователей из китайского Шанхая обнаружила образцы на глубине порядка 11 км. Некоторые из них превышают размеры бактерий, тогда как обычные вирусы в среднем в 100 раз меньше бактерий.

Сложные формы жизни почти не встречаются на такой глубине из-за очень низких температур, огромного давления и темноты.

Ученые также заявили, что доказательств вреда гигантских вирусов для человека пока нет, пишет «Росбалт».

При этом уже известно, что в некоторых случаях такие вирусы могут вызывать повреждение тканей у млекопитающих.

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