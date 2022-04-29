29 апреля
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Жизнь

Гигантского предвестника землетрясений нашел рыбак на пляже

На пляже Арамоана в Новой Зеландии выбросило сельдяного короля длиной более 3,5 метра, сообщает Daily Mirror.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Необычную рыбу нашел 32-летний рыбак Исаак Уильямс.

Изначально мужчина подумал, что на берегу лежит доска для серфинга, и удивился, увидев исполинскую рыбу.

«Морские змеи и прочее выбрасываются на пляж, но я никогда не видел ничего подобного. Это меня поразило», — рассказал рыбак.

Когда он добрался до сельдяного короля, тот был еще жив. Рыба погибла, когда Уильямс попытался вернуть ее обратно в море, пишет Lenta.ru.

Сельдяные короли очень редко встречаются в районе Данидина. За последние 150 лет было всего девять случаев, когда эти рыбы выбрасывались на берег вблизи города.

Ремень-рыба

В 2019 году в России (Хасанский район Приморского края) был впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.

Предвестник землетрясений

Японцы считают сельдяного короля предвестником цунами и землетрясений. По легендам, сельдяные короли обитают возле океанского дна и поднимаются на поверхность только перед приближением каких-либо природных катаклизмов.

Более десятка этих загадочных созданий выбросило на берег в год, предшествовавший 2011-му, когда произошло землетрясение силой около девяти баллов в районе Фукусимы и цунами, которые унесли жизни более 20 тыс. человек.

Ученые говорят, что определенного научного подтверждения взаимосвязи стихийных бедствий с появлением рыб нет. Однако многие японцы уверены, что нет и доказательств ее отсутствия.

Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.

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