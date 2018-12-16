Гигантскую щуку сфотографировали и сняли на видео в Телецком озере ученые-дайверы

В декабре в Алтайском заповеднике ученые сняли на фото и видео огромную щуку. Любопытно, что эта же метровая особь попадалась сотрудникам заповедника при проведении подводных работ и год назад.

Как рассказали рассказали дайверы и сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьёв и Татьяна Клименко, первый раз им попалась эта рыбина в декабре 2017 года в акватории поселка Яйлю у затонувшей дамбы.

Крупная, около 1 метра, хищница никуда не уплывала, не боялась, а наоборот проявила неподдельный интерес к водолазам. Вот как дайверы вспомнинают ту первую встречу:

Сделав несколько заходов на нас, чтобы рассмотреть, кто же вторгся на её территорию и ушла когда ей надоело наше излишнее внимание и свет фонарей. Очень хотелось верить, что такая общительная и красивая рыбина просто уплыла в другое место (хотя щуки и считаются условно оседлыми) и не попала в брошенные сети (а такое мы, к сожалению, видели не раз), её не выловили рыбаки и не съел кто-то покрупнее.

В декабре уже этого года Роман и Татьяна неожиданно наткнулись на еще одну огромную щуку. Она была заметно больше прошлогодней, поэтому дайверы вначале решили, что это другая особь. Однако сделав скриншоты с видео в 2017 и 2018 годах и сравнив расположение и форму пятен, они поняли, что это та же самая, но подросшая за год рыбина.

Как известно, с возрастом окрас у щук может становиться темнее, но расположение и размер пятен не меняется, как отпечатки пальцев. Что же касается поведения, то мало что изменилось, хозяйка озера сначала недолго позировала для фотосессии, потом мы неспешно поплавали в «синьке» несколько минут (причем активно не уплывала, а скорее сопровождала), подошли к берегу и, махнув назойливым пришельцам хвостом, красавица мгновенно ушла в темноту Телецкого.

Роман Воробьёв и Татьяна Клименко,

дайверы:





Что интересно, вокруг и внутри дамбы в эти дни не было ни единого гольяна, окуня, вообще никого. Надеемся снова встретиться через год. Хотелось бы узнать мнение ихтиологов, с чем может быть связано возвращение ровно через год на то же место, совпадение? Миграция? Сейчас длина щуки около 1 метра, что соответствует возрасту около 7 лет. Приятно было увидеть старую знакомую, и ещё раз убедиться, что благодаря работе Алтайского заповедника обитатели озера остаются под защитой и сохраняют свое право на жизнь.