Гигантскую стаю диких гусей сняли на видео

Внезапно стая начала подниматься в воздух, и очень скоро все птицы превратились в гигантское черное облако и стали кружить над водой.
Выглядело это довольно пугающе — стая, по примерным подсчетам, насчитывала около 7 тыс. гусей, пишет mail.ru.
Жителя Германии привлекло огромное количество диких гусей, которые плавали в озере на территории Национального заповедника.
Внезапно стая начала подниматься в воздух, и очень скоро все птицы превратились в гигантское черное облако и стали кружить над водой.
Выглядело это довольно пугающе — стая, по примерным подсчетам, насчитывала около 7 тыс. гусей, пишет mail.ru.
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