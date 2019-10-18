Гигантскую стаю диких гусей сняли на видео

Жителя Германии привлекло огромное количество диких гусей, которые плавали в озере на территории Национального заповедника.

Внезапно стая начала подниматься в воздух, и очень скоро все птицы превратились в гигантское черное облако и стали кружить над водой.

Выглядело это довольно пугающе — стая, по примерным подсчетам, насчитывала около 7 тыс. гусей, пишет mail.ru.